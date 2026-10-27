Osijek se uključuje u projekt “Mama, tu smo”: Majkama stiže dodatna pomoć nakon poroda

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Grad Osijek uključit će se u pripremu pilot-projekta Ministarstva demografije i useljeništva „Mama, tu smo”, koji predviđa pomoć majkama nakon poroda, najavio je u ponedjeljak gradonačelnik Ivan Radić nakon sastanka s ministrom Ivanom Šipićem. Gradonačelnik Radić je najavio i dodatno povećanje gradske naknade za novorođenčad, koja trenutačno iznosi 700 eura.

„Projekt predviđa konkretnu pomoć majkama tijekom prva tri mjeseca nakon poroda, pomoć u kućanstvu, stručne savjete, podršku u brizi o novorođenčetu i psihološku pomoć, uz mogućnost digitalnog povezivanja”, izjavio je gradonačelnik Radić.

Osijek je, uz Split, Zagreb i Rijeku, među četiri grada predviđena za pilot-projekt. Ministar Šipić je pojasnio kako je projekt u fazi razrade te da se financiranje planira iz europskih sredstava, uz mogućnost početka provedbe tijekom 2027. godine.

Gradonačelnik Radić je najavio i novo povećanje naknade za novorođenčad, koju je Grad od 2021. povećao za 164 posto, na 700 eura.

„Bit će veća nego što je sada, a sada je 700 eura. Ali to ćemo kod donošenja proračuna, to sada razrađujemo, rebalans i novi proračun”, poručio je gradonačelnik Radić.

Istaknuo je kako su u Osijeku 2025. rođena 774 djeteta, 49 više nego prethodne godine, dok je prirodni pad stanovništva smanjen za 140 osoba.

„Time je Osijek ostvario najveće poboljšanje prirodnog kretanja među svim hrvatskim gradovima”, naglasio je gradonačelnik, dodavši da grad četvrtu godinu zaredom bilježi više doseljenih nego odseljenih, uz pozitivan migracijski saldo od 1.331 stanovnika od 2022. do 2025. godine.

Govoreći o ulaganjima u predškolski odgoj, gradonačelnik Radić je istaknuo da su izgrađena tri nova vrtića, dva dograđena, tri energetski obnovljena te uređeno 20 vrtićkih igrališta, dok se još dva vrtića grade.

U osječkim vrtićima danas je 3.761 dijete, odnosno 913 više nego 2021., uz 62 dodatne odgojne skupine i 125 više zaposlenih odgojiteljica. Izdvajanja su povećana s 5,6 na 14,8 milijuna eura, a osiguran je upis svoj djeci čija su oba roditelja zaposlena.

„Unatoč tome što je sve raslo, cijena vrtića je ostala ista kao što je bila i 2010. godine”, naglasio je gradonačelnik Radić.

Grad ulaže i oko 60 milijuna eura u izgradnju jedne nove škole, dogradnju 14 postojećih i školske sportske dvorane, s ciljem uvođenja jednosmjenske nastave. Među mjerama za učenike i studente gradonačelnik Radić je izdvojio besplatne radne bilježnice, stipendije, sufinanciranje produženog boravka i vozačke ispite za najbolje maturante.

Istaknuo je i gospodarske rezultate- više od 54 tisuće zaposlenih, gotovo pet tisuća više nego 2021., te smanjenje nezaposlenosti za 53 posto. Za poduzetničke potpore u pet godina osigurano je više od četiri milijuna eura, a u Vinkovačkoj ulici gradi se 206 POS stanova vrijednih oko 28 milijuna eura.

Ministar Ivan Šipić pohvalio je rad gradske uprave, nazvavši Osijek gospodarskom perjanicom Slavonije i primjerom uspješnog ulaganja u obitelji, obrazovanje i nova radna mjesta.

„Ono što je za svaku pohvalu i što može biti primjer mnogim gradovima i općinama diljem Hrvatske je upravo ovo što smo sada imali priliku čuti i vidjeti što se događa ovdje u gradu, Gradu Osijeku”, izjavio je ministar Šipić.

Posebno je pohvalio korištenje europskih fondova i suradnju s državnim institucijama.

„Prema tome, gradonačelniče, svaka čast”, poručio je gradonačelniku Radiću.

Naglasio je kako bi projekt „Mama, tu smo” trebao pružiti dodatnu podršku majkama u prvim mjesecima nakon poroda te postati model za moguće širenje na ostale hrvatske gradove i općine.

„Naš cilj je vrlo jasan kada govorimo o demografiji, a to je da želimo da Osijek bude grad u kojem mladi ljudi ne moraju birati između obitelji, karijere i kvalitetnog života. Grad u kojem mogu naći dobar posao, osigurati dom i s povjerenjem planirati budućnost svoje djece”, zaključio je gradonačelnik Radić.