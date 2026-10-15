Osijek drugi najugodniji grad za život u Europi, a troškovi su mu među najnižima

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Osijek se našao na drugom mjestu među europskim gradovima koji nude najbolji omjer kvalitete života i troškova. Pokazala je to analiza platforme Visual Capitalist, koja je usporedila 125 europskih gradova, uključujući sve glavne gradove i niz poznatih urbanih središta.

Prema analizi koja se temelji na podacima Numbea iz kolovoza 2026. godine, Osijek se ističe visokom kvalitetom života uz relativno niske životne troškove. Po indeksu priuštivosti života ostvario je 98,8 posto, a ispred njega našao se samo nizozemski Haag s 99,6 posto.

Osijek je dobro rangiran i prema ukupnoj kvaliteti života. S indeksom 195,5 zauzeo je 27. mjesto među 125 gradova, a isti rezultat ostvario je i engleski Liverpool. Ispred Osijeka nalaze se, među ostalima, Haag, Eindhoven i Utrecht, no ti nizozemski gradovi istodobno imaju znatno više troškove života.

Analiza pokazuje kako najbolji omjer kvalitete i cijene ne nude nužno najveći i najpoznatiji europski gradovi. Španjolski Valencia i Malaga također se ističu dobrim rezultatima, dok brojni gradovi zapadne i sjeverne Europe nude visok životni standard, ali uz osjetno veće troškove.

Autori ističu da kvaliteti života u Europi pridonose dostupnost zdravstvene zaštite, socijalna sigurnost, prometna infrastruktura i pogodnosti za radnike. Manji i srednje veliki gradovi pritom mogu ponuditi standard usporediv s onim u skupljim urbanim središtima, ali uz znatno manje troškove.

Osijek se tako, prema ovoj analizi, svrstao među europske gradove u kojima se kvalitetan život može ostvariti uz relativno pristupačne troškove.