Od 1. studenoga obvezna dnevna svjetla: Za zaboravne vozače kazna 30 eura

Dodaj Osijek031.com u omiljene izvore i ne propusti važne najave i vijesti!

Hrvatske vozače od nedjelje, 1. studenoga, ponovno očekuje obveza korištenja dnevnih ili kratkih svjetala tijekom dnevne vožnje. Pravilo vrijedi do 31. ožujka, a za njegovo nepoštovanje propisana je novčana kazna od 30 eura.

Prema Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, tijekom navedenog razdoblja na motornim vozilima danju moraju biti uključena dnevna ili kratka svjetla. To je posebno važno u jesenskim i zimskim mjesecima, kada su dani kraći, a kiša, magla i oblačno vrijeme dodatno smanjuju vidljivost na cestama.

Vozači starijih automobila moraju pripaziti jer je u njima svjetla najčešće potrebno uključiti ručno. Kod vozila s automatskim dnevnim svjetlima također treba provjeriti je li uključena odgovarajuća rasvjeta. Naime, dnevna LED svjetla kod mnogih automobila ne uključuju i stražnja svjetla, što može predstavljati problem pri smanjenoj vidljivosti.

Za motocikle i mopede obveza je još stroža – kratka svjetla moraju biti uključena tijekom dnevne vožnje cijele godine.

Početak studenoga ujedno je prilika za provjeru ispravnosti svih svjetala na vozilu. Pravodobnim uključivanjem rasvjete i provjerom žarulja vozači mogu izbjeći kaznu, ali i pridonijeti većoj sigurnosti svih sudionika u prometu.