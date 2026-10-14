Nisu se odazvali na liječnički pregled za vojsku, a sada stižu i prve kazne

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Dok se treća skupina ročnika priprema za završetak dvomjesečnog temeljnog vojnog osposobljavanja, dio mladića suočava se s novčanim kaznama zbog neodazivanja na liječničke preglede za vojnu službu. Dosad je najviši izrečeni iznos 500 eura, i to mladiću kojemu je presudio Općinski sud u Virovitici, doznaje RTL.

Prema podacima Ministarstva obrane, zbog izostanka s pregleda pokrenuto je 57 prekršajnih postupaka, od kojih je 19 već zaključeno. Na liječničke preglede pozvano je približno 16.000 mladića.

Iako zakon za ovaj prekršaj predviđa kazne od 500 do 1500 eura, sudovi ne izriču svima jednake iznose. U obzir uzimaju osobne okolnosti, poput financijske situacije i eventualnih ranijih osuda. Dosad su zabilježene kazne od 120 do 500 eura, dok su neki mladići oslobođeni odgovornosti jer je utvrđeno da im poziv nije osobno uručen.

Ignoriranje kazne također može donijeti dodatne probleme. Ako mladić ne plati izrečeni iznos, dug se može pokušati naplatiti prisilnim putem, a u određenim slučajevima moguća je i zamjena novčane kazne zatvorom.

Važno je naglasiti da se na liječnički pregled moraju odazvati i oni koji planiraju zatražiti odgodu vojnog osposobljavanja. Ako zbog bolesti ili drugog opravdanog razloga ne mogu doći, o tome moraju obavijestiti nadležni područni odjel za poslove obrane najkasnije tri dana nakon primitka poziva.

Kazne su još strože za ponavljanje prekršaja, za koje zakon predviđa iznose od 1500 do 6630 eura.