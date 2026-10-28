Ne zaboravite obaviti kupnju na vrijeme, u nedjelju trgovine ne rade!

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U nedjelju, 1. studenoga, obilježava se blagdan Svih svetih, zbog kojeg će u Osijeku doći do promjena u radu trgovina i tržnica. Građani koji planiraju obaviti kupnju ili posjetiti tržnice trebali bi svoje obveze prilagoditi blagdanskom rasporedu.

Na blagdan Svih svetih trgovine u Osijeku neće raditi, pa se građanima preporučuje da kupnju obave na vrijeme.

Neće raditi ni gradske tržnice, kao ni Auto tržnica u Osijeku. Redoviti rad nastavlja se prema uobičajenom rasporedu nakon blagdana.

S obzirom na to da blagdan ove godine pada u nedjelju, građanima se savjetuje da unaprijed provjere radno vrijeme prodajnih mjesta i planiraju kupnju kako bi izbjegli neugodna iznenađenja.