Namaz, čokoladice i lanci za pile: Što se sve skrivalo na Batini?

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Na graničnom prijelazu Batina carinski službenici otkrili su veću količinu neprijavljene robe u teretnom vozilu srpskih registarskih oznaka koje je pokušavalo izaći iz Hrvatske. Tijekom izlazne kontrole vozila, kojim je upravljao državljanin Srbije, pregledom su u paletarnicima pronađeni skriveni prehrambeni proizvodi i oprema. Riječ je o 400 staklenki namaza od 750 grama, 194 pakiranja čokoladica težine 172 grama te 42 lanca za motorne pile. Zbog neprijavljene robe vozaču je izdan prekršajni nalog, i to zbog kršenja Zakona o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije. Sva pronađena roba je oduzeta.

Foto: Carinska uprava

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