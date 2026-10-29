Minimalna plaća u 2027. raste, povećava se i studentska satnica

Dodaj Osijek031.com u omiljene izvore i ne propusti važne najave i vijesti!

Vlada RH donijela je uredbu prema kojoj će minimalna bruto plaća u 2027. godini iznositi 1.130 eura. To je povećanje od 80 eura u odnosu na ovogodišnjih 1.050 eura, odnosno rast od 7,6 posto.

Premijer Andrej Plenković istaknuo je kako minimalnu plaću u Hrvatskoj prima oko 50.000 radnika, što čini približno pet posto zaposlenih. Prema njegovim riječima, povećanje bi trebalo poboljšati položaj radnika, uz istodobno uvažavanje mogućnosti poslodavaca i konkurentnosti gospodarstva.

Uspoređujući sadašnji iznos s onim iz 2016. godine, kada je minimalna bruto plaća iznosila 414 eura, Plenković je naveo kako je riječ o nominalnom povećanju od 173 posto, odnosno realnom rastu od 97 posto.

Vlada će nastaviti i s mjerama pomoći poslodavcima koji isplaćuju minimalnu plaću. Onima koji podnesu zahtjev nadoknadit će razliku između ovogodišnjeg i novog iznosa bruto minimalca za prva tri mjeseca 2027. godine.

Veća minimalna plaća donosi i povećanje studentske satnice. Ona će od iduće godine iznositi 7,06 eura, u odnosu na sadašnjih 6,56 eura. Plenković je podsjetio i da studenti obrok u restoranima studentskih centara plaćaju 0,86 eura.