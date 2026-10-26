Kraj listopada donosi sunce i jutarnju maglu, krajem tjedna moguća kiša

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Zadnji tjedan listopada donosi promjenjivo vrijeme.

Danas će biti pretežno sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom, dnevna temperatura do 15°C.

U utorak će prevladavati sunčano, ponegdje uz umjerenu naoblaku. Ujutro mjestimice magla. Jutarnja temperatura do 2°C, a dnevna do 14°C.

Pretežno vedro vrijeme nastavit će se i u srijedu. Prema kraju dana stiže naoblaka. Jutarnja temperatura do 4°C, a dnevna do 14°C.

Četvrtak donosi djelomice oblačno sa sunčanim razdobljima. Jutarnja temperatura do 7°C, a dnevna do 13°C. Tjedan će završiti uz jutarnju maglu, ali i kišu u večernjim satima. Tijekom dana promjenjivo. Jutarnja temperatura do 5°C, a dnevna do 12°C.