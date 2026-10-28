Kontrolirali 61 radnika na gradilištima, otkrili nepravilnosti

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Na području PU osječko-baranjske jučer su policijski službenici Službe za nezakonite migracije PU osječko-baranjske, I. PP Osijek s ispostavom Čepin, II. PP Osijek, Postaje prometne policije Osijek u suradnji s Državnim inspektoratom Republike Hrvatske, Područnim uredom Osijek, proveli zajedničku akciju na gradilištima s ciljem nadzora zakonitosti boravka i rada državljana trećih zemalja.

Tijekom zajedničke akcije obavljen je nadzor na četiri lokacija na kojima je zatečen i provjeren 61 radnik.

Od provjerenih radnika, njih 38 bilo je državljana Republike Hrvatske, kojom prilikom su utvrđena dva prekršaja nezakonitog rada kod dva domaća radnika i dva poslodavca te su daljnje postupanje prema njima preuzeli djelatnici Državnog inspektorata, izvijestili su iz policije.

Kod provjerenih 23 državljanina trećih zemalja utvrđen je jedan prekršaj iz Zakona o strancima državljaninu Nepala.