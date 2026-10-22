Kiša, magla i nagli preokret! Evo kakvo nas vrijeme čeka u Osijeku

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Danas će biti promjenjivo, u unutrašnjosti i pretežno oblačno, mjestimice s kišom. Prema večeri sa sjevera prestanak oborine, zatim razvedravanje, ponegdje uz stvaranje magle. Dnevna temperatura do 15°C.

U petak na jugu i istoku najviše sunčanog vremena. Ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla i niski oblaci koji će se ponegdje i dulje zadržati. Jutarnja temperatura do 5°C, a dnevna do 16°C.

Za petak je upaljen i žuti meteoalarm zbog guste magle.

U subotu će biti djelomično oblačno s povremenom kišom. Jutarnja temperatura do 7°C, a dnevna do 11°C. Još malo kiše bit će u noći na nedjelju, pa slijedi razvedravanje. Jutarnja temperatura do 8°C, a dnevna do 14°C.