Kilogram odojka jeftiniji od nekih pekarskih proizvoda? Akcijska cijena izazvala bijes!

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Cijena uvoznog odojka od samo 2,99 eura za kilogram izazvala je nezadovoljstvo među domaćim svinjogojcima, koji upozoravaju na sve teže uvjete poslovanja i nelojalnu konkurenciju na tržištu.

Kako piše Danica, jedan veliki trgovački lanac idućeg će tjedna nuditi uvozni odojak po akcijskoj cijeni od 2,99 eura za kilogram. Riječ je o znatnom sniženju u odnosu na raniju cijenu od 8,79 eura, što predstavlja pad od gotovo 66 posto.

Takva ponuda izazvala je zabrinutost među domaćim proizvođačima, koji teško mogu konkurirati tako niskim cijenama. „Ne isplati se držati svinje, ovo je katastrofa”, poručio je jedan mali uzgajivač sa sjevera Hrvatske.

Razlika u cijeni posebno je vidljiva u usporedbi s domaćim odojkom. Prema podacima Tržišnog informacijskog sustava Ministarstva poljoprivrede, prosječna veleprodajna cijena domaćeg odojka u rujnu je iznosila 6,52 eura po kilogramu, bez PDV-a. S uključenim porezom približavala se iznosu od sedam eura, dok se u mesnicama kilogram domaćeg odojka prodaje i za 10 eura.

Domaći svinjogojci upozoravaju da sve veća konkurencija uvoznog mesa dodatno otežava opstanak njihove proizvodnje. Zbog velikih razlika u cijenama ponovno se otvara pitanje konkurentnosti domaćih proizvođača i budućnosti svinjogojstva u Hrvatskoj.

„Uvoz će nas do kraja ubiti”, upozorio je jedan od proizvođača.