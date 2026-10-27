Jednog navukli na ulaganje u zlato i naftu, od dvoje umirovljenika uzeli novac za liječenje

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Na području PU osječko-baranjske jučer su prijavljene tri prijevare, koji su od oštećenih dobili ukupno 34.450 eura.

Tako je nepoznati počinitelj lažnim prikazivanjem činjenica vezanih uz ulaganje u zlato i naftu doveo u zabludu 57-godišnjaka koji mu je od rujna do listopada ove godine u više navrata uplatio novac u ukupnom iznosu od 7.250 eura. Nepoznati počinitelj je lažnim prikazivanjem činjenica oko liječenja bliske osobe doveo u zabludu 79-godišnjakinju iz Batine, koja je na svojoj adresi nepoznatom muškarcu predala 7.200 eura. U Kneževim Vinogradima je nepoznati počinitelj lažnim prikazivanjem činjenica oko liječenja bliske osobe doveo u zabludu 79-godišnjaka, koji je na svojoj adresi nepoznatom muškarcu predao 20.000 eura, izvijestili su iz policije.

Policija traga za počiniteljima.