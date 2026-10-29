Industrijska proizvodnja u Hrvatskoj skočila 7 posto, ali jedna grana bilježi veliki pad

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Industrijska proizvodnja u Hrvatskoj nastavila je rasti, pokazuju podaci za rujan 2026. godine. U odnosu na kolovoz zabilježen je rast od 2,4 posto, dok je u usporedbi s istim mjesecom prošle godine proizvodnja bila veća za sedam posto.

Najveći mjesečni rast ostvaren je u proizvodnji intermedijarnih proizvoda, koja je porasla za 11,9 posto. S druge strane, pad je zabilježen u svim ostalim skupinama proizvoda. Proizvodnja trajnih proizvoda za široku potrošnju smanjena je za 9,2 posto, energije za 7,1 posto, kapitalnih proizvoda za četiri posto, a netrajnih proizvoda za široku potrošnju za 1,9 posto.

U godišnjoj usporedbi posebno se ističe rast proizvodnje intermedijarnih proizvoda od 22,8 posto, dok je proizvodnja energije povećana za 4,1 posto. Istodobno je proizvodnja trajnih proizvoda za široku potrošnju pala za 18,2 posto, kapitalnih proizvoda za 12,4 posto, a netrajnih proizvoda za 1,4 posto.

Promatrano prema djelatnostima, na mjesečnoj razini rast je ostvaren u prerađivačkoj industriji, za 3,5 posto, te u rudarstvu i vađenju, za 2,8 posto. Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacijom zabilježila je pad od 7,4 posto.

U odnosu na rujan prošle godine, prerađivačka industrija porasla je za 6,6 posto, a opskrba energijom za 9,1 posto. Rudarstvo i vađenje jedino je od navedenih područja zabilježilo godišnji pad, i to za 7,6 posto.