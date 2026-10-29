HZMO upozorio građane na lažnu web stranicu: Ne unosite osobne podatke!

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Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) upozorio je građane na neslužbenu internetsku stranicu koja izgledom, nazivom i korištenjem službenih logotipa može ostaviti dojam da je riječ o pravom portalu Zavoda.

Sporna stranica dostupna je na adresi e-usluge.mirovinsko.hr.metalworks[.]si, a iz HZMO-a naglašavaju da ona nije službena stranica te institucije. Provjere dokumenata koje se ondje prikazuju ne predstavljaju službenu potvrdu njihove vjerodostojnosti.

Građanima se savjetuje poseban oprez prilikom korištenja internetskih usluga, osobito kada se od njih traži unos osobnih podataka ili podataka s dokumenata.

Iz HZMO-a upozoravaju da na spornoj stranici ne treba upisivati osobne podatke, brojeve dokumenata, kontrolne brojeve ni pristupne podatke. Također preporučuju da građani s nje ne preuzimaju datoteke.

Prije korištenja elektroničkih usluga važno je provjeriti cijelu internetsku adresu jer izgled stranice i službeni logotipi nisu jamstvo njezine autentičnosti.

Službenim e-Uslugama HZMO-a građani mogu pristupiti putem portala na adresi ili preko službene web stranice Zavoda, na poveznici.

HZMO poziva građane da vjerodostojnost dokumenata provjeravaju isključivo putem službenih e-Usluga kako bi izbjegli moguće zlouporabe podataka.