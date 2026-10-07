HAC poništio natječaj za novi sustav naplate cestarine: Nijedna ponuda nije valjala

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Hrvatske autoceste poništile su postupak javne nabave za izradu web portala, mobilne aplikacije i integracijske podatkovne sabirnice za novi sustav naplate cestarine. Razlog je jednostavan – nijedna od tri pristigle ponude nije ocijenjena valjanom.

Najbliže poslu bila je zagrebačka tvrtka Abysalto, čija je ponuda iznosila 379.000 eura bez PDV-a. Iako je ispunila uvjete tehničke i stručne sposobnosti, ponuda je odbijena jer je premašila procijenjenu vrijednost nabave od 330.000 eura.

Odbijena je i najjeftinija ponuda, vrijedna 329.500 eura, koju je zajednički podnijelo društvo Bos Projekt iz Zagreba, Infinum iz Karlovca i britanski AMR CyberSecurity. HAC im je posao prethodno dodijelio krajem svibnja, no naknadnom provjerom utvrđeno je da nisu ispunili dio uvjeta vezan uz stručnjake i potrebne certifikate.

Treća ponuda, zagrebačkog obrta H&D Info i trgovina, iznosila je 410.000 eura bez PDV-a. Ni ona nije prihvaćena zbog neispunjavanja uvjeta za ključne stručnjake, ali i zbog previsoke cijene.

Riječ je o projektu koji je važan za uvođenje novog sustava naplate cestarine bez zaustavljanja vozila. Web portal i mobilna aplikacija bit će dio sustava Crolibertas, vrijednog oko 160 milijuna eura.

Prema Zakonu o naplati cestarine, novi sustav trebao bi biti u funkciji od 1. ožujka 2027. godine. Na odluku o poništenju ponuditelji imaju pravo žalbe u roku od deset dana.