Groblja otvorena 24 sata, cvjećarnice rade do 18 sati: Sve što trebate znati za Svi svete

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Uoči blagdana Svih svetih i Dušnog dana, osječka groblja pripremaju se za dolazak većeg broja građana koji će odati počast svojim preminulim najmilijima. Svih 20 groblja na području Osijeka bit će 1. i 2. studenoga otvoreno od 0 do 24 sata.

Najveće gužve očekuju se na Centralnom i Aninu groblju. Na Centralno groblje u subotu i nedjelju neće biti dopušten ulazak automobilima, a starijim i slabije pokretnim osobama na raspolaganju će biti električno vozilo. Uz postojećih 186 parkirališnih mjesta, dodatno će parkiranje biti omogućeno na ograđenom travnatom prostoru.

Na platou ispred središnjeg križa bit će postavljen pješčanik za zajedničko paljenje lampiona. Ukopove cvjećarnice radit će od 7 do 19 sati, a na blagdan Svih svetih do 18 sati.

Kako bi se olakšao dolazak na groblja, u nedjelju, 1. studenoga, gradski prijevoz autobusima i tramvajima bit će besplatan na svim linijama. GPP će uvesti i izvanredne autobusne linije prema Centralnom i Donjogradskom groblju, dok će autobusi u subotu prometovati učestalije prema grobljima.

Unikomovi djelatnici dežurat će na grobljima, a tvrtka je uoči blagdana sudjelovala i u uređenju prilaznih prometnica te uklanjanju otpalog lišća na Centralnom groblju.

Iz Ukopa pozivaju građane da, u skladu s mogućnostima, koriste javni prijevoz te da na grobljima imaju mirne i dostojanstvene uvjete za sjećanje na svoje najmilije.