Gripa se širi Hrvatskom: Najviše pogađa djecu, evo u kojoj je županiji najviše slučajeva

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U Hrvatskoj je tijekom sezone gripe 2026./2027. do 25. listopada zabilježeno ukupno 298 prijava oboljelih. Od toga je čak 97 slučajeva prijavljeno tijekom 43. tjedna ove godine, pokazuju podaci Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ).

Slučajevi gripe dosad su zabilježeni u desetak hrvatskih županija, a najveća stopa prijave na 100.000 stanovnika zabilježena je u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Prema pristiglim prijavama, gripa najčešće pogađa djecu predškolske dobi.

Laboratorijske analize pokazuju da je tijekom posljednjeg tjedna potvrđen samo jedan uzorak pozitivan na virus gripe, i to tipa B. Podaci Nacionalnog referentnog centra za gripu HZJZ-a tako zasad upućuju na mali broj laboratorijski potvrđenih slučajeva.

Sporadične slučajeve gripe bilježe i druge države Europske unije, prema podacima Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC). Za razliku od posljednjeg tjedna u Hrvatskoj, gdje je potvrđen virus tipa B, među laboratorijski potvrđenim uzorcima u europskim državama prevladava virus gripe tipa A.