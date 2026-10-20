[FOTO] Vatrogasci gasili požar, HGSS spašavao unesrećene: Velika akcija u Đakovu

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U Đakovu je uspješno održana pokazna vježba operativnih snaga sustava civilne zaštite Osječko-baranjske županije za 2026. godinu, koju je pratila i županica Osječko-baranjske županije. Vježba je potvrdila iznimno visoku razinu spremnosti, koordinacije, stručnosti i profesionalizma svih operativnih snaga koje u kriznim situacijama reagiraju pravovremeno i učinkovito s ciljem zaštite ljudskih života i imovine.

– Današnji prikaz zaštite od požara i potencijalnih eksplozija demonstrirao je vrhunsku spremnost na terenu. Upućujem veliku zahvalu svim operativnim snagama koje su sudjelovale u ovoj vježbi. Nositelji aktivnosti bili su naša vatrogasna zajednica i Dobrovoljno vatrogasno društvo te Zavod za hitnu medicinu. U vježbi je ukupno sudjelovalo 75 pripadnika operativnih snaga s čak 12 vozila. Uz njih, u koordiniranom djelovanju sudjelovali su i djelatnici policije, HGSS-a, Crvenog križa te svi ostali dijelovi sustava koji zajednički izlaze na teren u kriznim situacijama – kazala je županica Tramišak.

Pokazne vježbe od izuzetne su važnosti za daljnju edukaciju i poboljšanje koordinacije unutar cijelog sustava.

– Kako bi sustav bio još učinkovitiji, Osječko-baranjska županija ove je godine povećala proračunska sredstva namijenjena vatrogastvu i civilnoj zaštiti. Ona sada iznose više od 630.000 eura, čime nastavljamo snažno ulagati u sigurnost naših građana – istaknula je županica Tramišak.

Načelnik Stožera civilne zaštite Osječko-baranjske županije Goran Ivanović izrazio je iznimno zadovoljstvo izvedbom na terenu. – Na teren su koordinirano izašli vatrogasci, HGSS, Crveni križ, Hitna medicinska pomoć i MUP RH. Stalno vježbanje i kontinuirana ulaganja u sustav daju nam sigurnost da možemo spremno odgovoriti na svaki izazov kada dođe do prave krizne situacije. Čestitam svim sudionicima na profesionalnosti i izvrsnoj izvedbi. Posebno zahvaljujem i županici jer stalna podrška Županije izravno jača naš sustav i priprema nas za sve buduće nepredvidive situacije – istaknuo je Ivanović.

– Prema scenariju vježbe, nakon dojave Centru 112 i evakuacije djelatnika, žurne su službe koordinirano reagirale. Policija je osigurala lokaciju, vatrogasci su započeli gašenje, a HGSS Stanica Osijek je tehnikom Tirolske prečnice, što je bio najzahtjevniji dio vježbe, spasila unesrećene iz nedostupnih dijelova zgrade. Medicinsku skrb osigurali su Zavod za hitnu medicinu OBŽ-a i Crveni križ OBŽ-a, dok je Radio klub Osijek uspostavio jedinstveni sustav veza – objasnio je zamjenik načelnika Stožera CZ OBŽ-a Mladen Pejić dodavši kako su stalna ulaganja u sustav civilne zaštite i redoviti treninzi jamac sigurnosti naših sugrađana u stvarnim kriznim situacijama.

Gradonačelnik Grada Đakova Marin Mandarić izrazio je zadovoljstvo viđenim. – Sve su sastavnice županijskog Stožera civilne zaštite sinkronizirano djelovale i dokazale da imamo vrhunski sustav koji jamči sigurnost građana i imovine. Vježbe služe za dodatno uigravanje službi, ali i kao poruka javnosti da smo spremni za najteže situacije – rekao je Mandarić, poželjevši i ubuduće ovakve uspješne vježbe sa što manje stvarnih intervencija.