[FOTO] Osijek trčao za nestalu djecu: Lani u Hrvatskoj prijavljeno 1054 nestanka

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Osijek je trčao za djecu koja su prošle godine prijavljena kao nestala. Na lijevoj obali Drave održana je četvrta utrka FIND ME, u organizaciji Centra za nestalu i zlostavljanu djecu uz podršku organizacije Missing Children Europe te suradnju s Udrugom Plantaža i partnerima. Riječ je o utrci kojom se javnost želi upozoriti na problem nestanaka djece, ali i podsjetiti na važnost brze reakcije i dostupne pomoći.

Brojka od 1054 prijavljena nestanka djece u Hrvatskoj tijekom 2025. godine odredila je i ovogodišnji izazov, prikupiti jednak broj kilometara. Na stazi od Skate parka do Zoološkog vrta i natrag, danas su kilometre skupljali Osječanke i Osječani svih generacija, jer FIND ME nije natjecanje u brzini, nego utrka koja otvara važno pitanje: zašto djeca bježe od kuće, što ih na to potiče i znamo li prepoznati kada im je potrebna pomoć?

Prema podacima Ministarstva unutarnjih poslova, tijekom 2025. godine zabilježena su 273 udaljenja djece iz obiteljskog doma, pri čemu je 111 maloljetnika evidentirano kao recidivisti, odnosno djeca koja su takvo ponašanje ponavljala. U istom razdoblju evidentiran je i 781 slučaj bijega djece iz ustanova u kojima su bila smještena.

Iako je ukupan broj prijavljenih slučajeva manji nego prethodnih godina, riječ je o podatku koji upozorava na potrebu pravodobnog prepoznavanja problema s kojima se djeca suočavaju.

– Ovo je četvrta utrka koju organiziramo u Osijeku i svake godine na ovaj način želimo podići svijest o problematici nestale djece, ali i upoznati što više građana s postojanjem nacionalne linije za nestalu djecu 116 000. Brojka od 1054 prijave u prošloj godini ne znači da je toliko djece trajno nestalo. Najčešće je riječ o djeci koja su pobjegla iz obiteljskog doma ili se udaljila iz ustanova u kojima su smještena. Važno je razumjeti što stoji iza takvih odluka i kako im možemo pomoći – istaknuo je Ivan Ćaleta, voditelj Centra za sigurniji internet pri Centru za nestalu i zlostavljanu djecu.

Najveći broj prijavljenih slučajeva odnosi se na adolescente, odnosno djecu u tinejdžerskoj dobi, koja se često suočavaju s emocionalnim, obiteljskim ili drugim životnim teškoćama. Bijeg iz doma ili ustanove nerijetko je posljedica problema s kojima se dijete ne zna nositi ili osjećaja da nema podršku koja mu je potrebna.

– Najčešće govorimo o tinejdžerima i adolescentima koji su se našli u životnoj situaciji s kojom se ne znaju nositi ili u kojoj nisu dobili podršku kakvu su očekivali. Naravno, svaka je situacija individualna i ne možemo sve slučajeve promatrati jednako. Upravo je zato važno razgovarati s djecom, prepoznati njihove potrebe i reagirati prije nego što bijeg postane njihov odgovor na problem – pojasnio je Ćaleta.

Jedna od najvažnijih poruka utrke odnosi se na postupanje u slučaju nestanka djeteta. Suprotno raširenom vjerovanju, roditelji i skrbnici ne trebaju čekati 24 sata da bi prijavili nestanak.

– Vrlo je važno reagirati što prije. Ono što često gledamo u filmovima i televizijskim serijama, da se nakon nestanka mora čekati 24 sata, jednostavno nije točno. Nestanak djeteta potrebno je odmah prijaviti policiji. Istodobno, roditelji i djeca mogu nam se obratiti na broj 116 000, gdje će dobiti stručnu podršku, savjet i informacije o tome kako postupiti – naglasio je Ćaleta.

Utrka FIND ME osmišljena je kao događaj koji ozbiljnu i osjetljivu temu približava široj javnosti kroz pozitivno iskustvo zajedništva. Osim trčanja i hodanja, koncept manifestacije uključuje obiteljsko druženje, rekreaciju te edukativne i kreativne sadržaje namijenjene djeci.

Utrku je organizirao Centar za nestalu i zlostavljanu djecu uz podršku organizacije Missing Children Europe te suradnju s Udrugom Plantaža i partnerima.