Cvjećari upozoravaju uoči Svih svetih: Prodaja na crno ruši cijene i ugrožava obrte

Dodaj Osijek031.com u omiljene izvore i ne propusti važne najave i vijesti!

Cvjećari pozdravljaju odluku Vlade da se i ove godine na blagdan Svih svetih dopusti rad prodajnim objektima koji prodaju cvijeće, vijence, svijeće i lampione. Ipak, uoči jednog od najvažnijih razdoblja za njihovo poslovanje upozoravaju na sve izraženiji problem nelojalne konkurencije i prodaje na crno.

Kako ističu iz Hrvatske obrtničke komore (HOK), neregistrirana prodaja cvijeća na ulicama, tržnicama i društvenim mrežama posebno dolazi do izražaja uoči blagdana. Takvi prodavači ne snose jednake porezne i druge obveze kao registrirani obrtnici, zbog čega mogu ponuditi niže cijene i ugroziti poslovanje legalnih cvjećarnica.

Iz HOK-a poručuju kako je potrebno snažnije suzbijati rad na crno i zaštititi obrtnike koji posluju u skladu sa zakonom. Dodatni izazov predstavljaju rast troškova i ograničenja rada nedjeljom i blagdanima, koja posebno pogađaju cvjećare uz groblja i svetišta.

Kada je riječ o cijenama aranžmana za Svi svete, one ovise o nizu čimbenika, među kojima su cijena uvoznog cvijeća, materijala, prijevoza, energije i radne snage. Konačnu cijenu određuje svaki obrtnik zasebno, ovisno o veličini i složenosti aranžmana te vremenu potrebnom za njegovu izradu.

Prema podacima Obrtnog registra, u Hrvatskoj je u rujnu bilo 798 obrta kojima je cvjećarstvo pretežita djelatnost, dok je 106 obrta imalo registriranu proizvodnju ili prodaju svijeća, voštanica ili lampiona.