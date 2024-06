Marin Županović

uspješan i zapažen

WPA Grand Prix mitingu

prvo mjesto

AK Slavonija-Žito

Daljina nije ništa posebno, ali s obzirom na vrijeme teško je bilo očekivati nekakve rekordne domete. Doduše, prvi mi je hitac bio izvanredan, koplje je zaista išlo jako daleko, ali se špicom nije zabilo u travu tako da mi taj pokušaj nije priznat. To me je malo poremetilo, međutim, nije se odrazilo na plasman s kojim, naravno, moram biti zadovoljan. Ono što mi nikako nije odgovaralo odnosilo se na zagrijavanje. Naime, Švicarci nemaju pomoćni teren na kojem bih se mogao pripremiti za natjecanje uz pokoji izbačaj nego postoji samo staza za trkače. To mi je nedostajalo jer sam navikao na svoj ritam uoči nastupa. Sljedećeg vikenda očekuje me novo natjecanje, bit će to Srbija Open

Tekst i foto: AK Slavonija-Žito

Paraatletičarimao je još jedanmeđunarodni nastup. Sudjelovao je nau švicarskom Nottwilu i osvojiou bacanju koplja u svojoj F54 kategoriji. Vremenski uvjeti nisu išli na ruku natjecateljima, tako da su u globalu izostali bolji rezultati, a članuhitac od 22,11 metara bio je dovoljan za pobjedu.”, rekao je Županović.