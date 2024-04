ispunjenim tribinama

bez gledatelja

Osijek

slavio u gostima

zadovoljan

Zoran Zekić

vrlo važni bodovi

Bijelo-plavi

Danas smo ih izborili u težoj situaciji u ovoj komornoj atmosferi, u odnosu na onaj prvi splitski dvoboj. Odlično smo ušli u utakmicu, vrlo hrabro, radili smo visoki pritisak kada god je bilo moguće, usmjeravali stvari na terenu onako kako smo htjeli. Zaista je to izgledalo dobro, žao mi je što neke situacije nismo završavali kako je trebalo, da budemo još opasniji. No, zabili smo pogotke za pobjedu. Kod njihovog gola Styopa je malo zakasnio u pokušaju zaustavljanja Brekala, ostali se u obrani nisu pomjerili kako su trebali i Hajduk je zabio. Drugo poluvrijeme smo ipak malo patili iako smo imali preko Bukvića sjajnu priliku za 3:1, a mislim i da je potom bio jedanaesterac za nas, uz onaj nedosuđeni indirekt u njihovom kaznenom prostoru

Posebno me veseli iskorak mladih

tri uzastopna gostovanja

Istru ne smijemo podcijeniti, doći će na Opus Arenu s puno motiva, imali su dosta šansi protiv Dinama u Maksimiru i moramo biti oprezni te svakako na maksimalnoj razini tražiti i dalje potvrdu svih ovih zadnjih pobjeda. Govorio sam i puno ranije da će to biti borba za Europu do samoga kraja. Nisam se još smirio od one eliminacije iz Kupa jer sam vjerovao da možemo puno u tom natjecanju. S druge strane, vraća mi se radost jer učestalo promoviramo mlade igrače. Svaki dan ostajem s njima dodatno na terenu i njihov iskorak me posebno veseli.

Anton Matković

Franko Kolić

Matković mi je rekao na poluvremenu da je „pukao“, a prethodno je unio puno energije svojom igrom, dao je sve od sebe, zabio je i taj lijepi gol. Puno nam je značila njegova silina koje on vjerojatno još nije ni sasvim svjestan. Naravno da me veseli i odlična izvedba Kolića, ti će mladići iz dana u dan biti sve bolji. Mlad je i Styopa sa svojih 20 godina, tu su Prekodravac i Vrbanac, kao i tek nešto stariji Jurišić…

Jesenas predi ove nedjelje u derbijuje oba puta ove sezonekod Hajduka. Tri boda jednako vrijede u oba slučaja, pa jemogao biti i naš trener. Osvojeni suu borbi za četvrto mjesto isu se vratili na željenu poziciju s bodom prednosti nad Lokomotivom koja je u ovom kolu također slavila u gostima., izjavio je Zekić.Treća je ovo pobjeda naše momčadi u nizu, na, pa je stvorena jako dobra uvertira za domaći ogled s Istrom 1961.U Splitu su se među njima posebno iskazali strijelaci odličnina vratima.