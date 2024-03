svjetskih festivala ekstremnih sportova

Jurica Barać

Tekst: Pannonian team

Foto: Samir Kurtagić

Jedan od malobrojnihkoji objedinjujukao i glazbeni program –– ove godine,, slavi svoj. Od prvog multidisciplinarnog Pannonian Challengea održanog na betonskom igralištuu 25 godina postojanja ovaj je ekstremni festival, koji se održava u vlastitom skate parku na lijevoj obali Drave, prerastao u puno više – mjesto okupljanja starih prijatelja, ekstremni spektakl užarenih trikova, glazbena ekstaza za uši te svojevrstan simbol grada Osijeka.Rastu i razvoju Pannonian Challengea svjedočili su mnogobrojni sportaši, posjetitelji i ljubitelji ekstremnih sportova i urbane kulture. Tijekom 25 godina postojanja, Pannonian Challenge pred osječku je publiku doveo prekokoji su do sada osvojili okonagrada i svojim vratolomijama oduševili više odgledatelja u skate parku, a sve to bilo je moguće uz veliku pomoćkoji su i duša ovog ekstremnog festivala.Svoj veliki 25. rođendan Pannonian Challenge proslavit će od 24. do 26. svibnja u skate parku na lijevoj obali Drave uz ŠRC Copacabana. Tri dana festivalskog programa držat će gledatelje na rubu sjedala, a sportaše visoko u zraku. Uz, osječkoj publici već dobro poznate, inlinere i skatere koji će parkom žariti i paliti jedan dan, ovogodišnji novitet je da će BMX program trajati čak dva dana.Poznata imena BMX sportaša iz raznih država svijeta tijekom ta dva dana dati će svoj maksimum, a trikovi koje će nizati pred gledateljima ove će godine nositi još veću težinu jer je Pannonian Challenge pretposljednji kvalifikacijski BMX event zakoje će se ovog ljeta održati u Parizu.Kulminacija svakoga dana bit će glazbeni program tijekom kojeg će brojni DJ-evi i ove godine zabavljati publiku i čiji će zvuci odzvanjati skate parkom nakon natjecanja.“, izjavio je, voditelj projekta Pannonian Challenge.Trikovi koji zahtijevaju snagu, hrabrost te vašu podršku i ove godine ostaviti će vas bez daha. Ne propustite priliku uživati u ovogodišnjem Pannonian Challengeu od 24. do 26. svibnja!Uskoro više informacija i potpuni program natjecanja na Pannonian.hr