Na samim počecima nismo ni mogli zamišljat će priča iz Osijeka postati nešto čime ćemo se svi ponositi. Od prvih trikova s osječkog glavnog trga pa sve do najbolje opremljenog skate parka u ovom dijelu Europe - to je bio pravi put kojem smo sve ove godine hodali...

Pannonian Challenge

Samir Kurtagić

izložbi fotografija

posebno izdanje fotografija

25 godina

Ovogodišnje izdanje Pannoniana može se pohvaliti s najvećim brojem prijavljenih vozača, čak 87 iz sve tri kategorije. Više od 30 njih natjecat će se u BMX kategoriji pa ćemo ih zato gledati čak dva dana na natjecanju, a ukupni nagradni fond za sve tri kategorije iznosi 7000 eura. Pripremili smo i posebnu izložbu fotografija zajedno sa party-em koji će 23. svibnja otvoriti Pannonian u skate parku. Glazbeni program, uz najbolje lokalne DJ-eve predvodit će svjetski poznata DJ INSOLATE. Tribina je u pripremi, chill zona vas čeka, graffiti jam je i ove godine s nama, a vi samo trebate pronaći svoje mjesto na najboljem festivalu ekstremnih sportova i urbane kulture u Osijeku.

Aljoša Vojnović

najboljih natjecanja

Sportska događanja važan su dio hrvatske turističke ponude. Manifestacije poput Pannonian Challengea, festivala ekstremnog sporta, uvelike doprinose vidljivosti i popularnosti naše zemlje na međunarodnoj razini. Zato nam je iznimno drago što će upravo Osijek ove godine ugostiti veliki broj ljubitelja atraktivnih sportskih vještina te se nadamo da će se tijekom boravka u Hrvatskoj svi sudionici i posjetitelji uvjeriti u kvalitetu naših turističkih usluga i ponude, ali i u pristupačnost i ljubaznost domaćina

Dubravko Šimenc

Pannonian Challenge

A1 Hrvatska

Zajedničkim smo snagama Pannonian pretvorili u najuzbudljiviju priču regionalnog ekstremnog sporta. Iznimno smo ponosni što smo već dugo godina dio ove priče i pravi je užitak doprinijeti organizaciji festivala koji zrači s ovoliko adrenalina i pozitivne energije. Kako bi u pauzama od vrhunskih sportskih uzbuđenja adrenalin ostao na zavidnoj razini, posjetiteljima ćemo omogućiti uživanje u čaroliji A1 Gaming Huba, putujućoj platformi vrhunske gejming zabave koju ćemo i ove godine, zajedno s najbržom fiksnom mrežom, 'uparkirati' u pozitivnu atmosferu festivala

Iva Ančić

ekstremne sportove

Alen Nađsombat

Pannonian Challenge je i nositelj tradicije urbane kulture u Osijeku. Pratim PC od prve godine kroz različite uloge, ali jedna uloga uvijek ostaje ista – ponosan sam što ekipa entuzijasta koja je cijelu priču pokrenula i gradi ju sve ove godine dolazi baš iz Osijeka. Proslaviti 25 godine neke manifestacije nije malo, ali imati 25 godina – znači biti u najboljim godinama. Mlade snage koje stasaju u našem skate parku već sada otkrivaju neke nove zvijezde ekstremnih sportova. To samo znači kako PC ima još puno toga za dati za nove generacije. Sretno na ovogodišnjem natjecanju!

Tatjana Turalija

Naša je obveza, a ujedno i čast biti podrška ovako sjajnoj ekipi koja godinama njeguje urbanost. To je događaj koji nas pozicionira na karti svijeta kao središte sporta i zabave, urbane kulture i jedna on naših najznačajnijih sportsko turističkih manifestacija, koja iz godine u godinu zahvaljujući viziji, znanju i vještinama organizatora rezultira sve boljom i zapaženijom izvedbom. Ova godina u kojoj nosimo naslov Europske regije sporta što označava posvećenost naše županije razvoju sportske kulture, poticanju izvrsnosti i promicanju zdravog načina života kroz sportske aktivnosti.

Tajana Rogulja

Turističke zajednice Grada Osijeka

Osim promocije, Pannonian Challenge povoljno djeluje na razvoj lokalne zajednice po načelu održivog turizma, uključujući u organizaciju lokalne dobavljače i pružatelje usluga. Također predstavlja i sjajan primjer uključivanja i mladih kroz volontiranje i različite prigodne radionice. Fantastičan spoj sporta, mladih, urbane kulture i zabave čine ovu manifestaciju školskim primjerom sinergije sporta i turizma koja se pokazala kao dobitna kombinacija za grad Osijek i njegovu okolicu.

23. svibnja

24., 25. i 26. svibnja

Tekst: Pannonian Challenge team

Foto: Marin Stupar

“ - ovako je otprilike krenula priča s natjecanjem koje tek kasnije poprima forme imena. Nju je ispričao, autorkoje su obilježile Pannonian, a za konferenciju za medije pripremio jekoje slave razvoj sporta i skate parka.Danas,kasnije možemo se pohvaliti pričom koja je obilježila mnoge živote Osječana ali i svih onih posjetitelja koji su tražili mjesto više na tribinama Pannonian Challengea.Tribina je za ovu godinu sprema, a spreman je i sportski i glazbeni program festivala koji će se održati od 24. do 26. svibnja ove godine.“, sumirao je i pozvao na lijevu obalu Drave, direktor marketinga festivala.Teško da ćete nas skinuti sa sportske mapeu ekstremnom sportu, ali i iz sjećanja svim onih koji su hodali, skakali ili vozili po skate parku. To pokazuje i činjenica da je Pannonian Challenge ucrtan i na nacionalnoj karti turističke ponude.“, izjavio jeiz Hrvatske turističke zajednice.ne bi bio jednako uspješan događaj bez podrške koju već dugi niz godina ima od generalnog sponzora. S njima ovo natjecanje uvijek nosi novu dimenziju ekstremnog doživljaja. „“, poručila je, rukovoditeljica brenda, marketinških komunikacija i digitalnog poslovanja, A1 Hrvatska.Da je Pannonian Challenge snažan sinonim zaistaknuo je, predsjednik Zajednice osječkog sporta i dodao, “Pročelnica Upravnog odjela za turizam, kulturu i sport Osječko-baranjske županijeistaknula je kako je Pannonian od supkulture postao mainstream te kako on mijenja percepciju našeg prostora i dodala - “, direktoricazaključila je kako je u ovih 25 godina Pannonian zaista postao prepoznatljiv turistički proizvod grada Osijeka te da u kontinuitetu promovira Osijek kao atraktivnu i poželjnu turističku destinaciju - “Organizacijskom timu ne preostaje ništa drugo nego vas pozvati na 25. izdanje Pannonian Challengea. Čekamo vas na partiju otvorenja i izložbi fotografija, a onda se vidimona sportskom i glazbenom programu Pannonian Challengea.