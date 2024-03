prvo mjesto

Očekuje nas susret dvije ekipe koje su najbolje ušle u drugi dio sezone. Mi s tri pobjede, a Rudar s četiri boda s gostovanja

pet bodova

Da, ekipa Rudara je dugo na okupu, a u zadnje vrijeme su se jako podigli pa u dvije gostujuće utakmice uzeli puni plijen

Tomislav Babić

Sigurno će nas dočekati puni samopouzdanja i sigurno nam neće biti lako. No, i mi smo također u pozitivnom nizu i ne idemo tamo s bijelom zastavom. Definitivno ćemo imati što za reći. Vjerujem u svoje suigrače – dobro treniramo, atmosfera je odlična i nadam se dobroj utakmici te pozitivnom ishodu.

Tekst i foto: RK Osijek

Pobjednik ove utakmice zauzet ćeLige za ostanak.zasad su bodovno izjednačeni i upravo će u sklopu 4. kola odmjeriti snage. Ulog je sam vrh ligaške ljestvice, a susret je na rasporedu uu dvorani OŠ Rude.Izabraniciotvorili su drugu polusezonu s tri pobjede u tri prvenstvena ogleda. Redom su pobjeđivali Metković, Ribolu u Kaštelima, a onda i KTC. Sada ih pak očekuje jedno od težih gostovanja u ligi. Četvrto kolo vodi ih u Rude kod momčadi koja trenutno ima jednak bodovni učinak kao i Osječani.– istaknuo je Osijekov trener Frano Veraja. – Utakmica nam možda nije od presudne važnosti, ali uz pravi pristup i energiju koju imamo iz zadnjih kola, mislim da imamo pravo nadati se bodovima. Ideja i dalje ostaje ista, a to je što prije osigurati miran ostanak u ligi.S druge strane, rukometaši Rudara osvojili suu dosadašnja tri ogleda. Na domaćem su parketu remizirali s Trogirom, u gostima svladali Moslavinu, a ovu su srijedu u nadoknadi odgođene utakmice 1. kola slavili i u Velikoj Gorici. I to kakvim preokretom. Vodila je Gorica gotovo čitav susret, na poluvremenu je imala prednost +6, a onda su izabranici Alena Dujmića preokrenuli rezultat u posljednjih šest minuta. Na kraju su slavili s 27:25 i odnijeli bodove iz Velike Gorice. Momčad je to koja grize do samog kraja, no Osječani su također u sjajnom nizu i u nedjelju nas zasigurno očekuje atraktivan rukomet.– podijelio je, povratnik u osječkim redovima. -Stanje na tablici je sljedeće – prvo i drugo mjesto drže Metković, odnosno Trogir koji također imaju 14 bodova, ali utakmicu više. Slijede Osijek i Rudar s jednakim brojem bodova i utakmicom manje. Ovo je tako susret koji će odlučiti tko će nakon četiri kola Lige za ostanak držati vodeću poziciju.