* Tko je birao naslov?

Sam se birao. (SMIJEH). Ideja je nastala iz zezancije, uz koktel povodom 50. izvedbe komedije „Sumnjivo lice“ (prije točno četiri godine, u ožujku 2019., nap. a.). To je bila „muška“ predstava s muškom podjelom.

* Pa ste sada napravili jednu „posve žensku“.

Da, da. (SMIJEH). I tamo i ovdje je tek poneka ženska uloga. Tada smo u šali Miroslav Čabraja i ja počeli dijeliti uloge za Maratonce, tko će što glumiti, jer imamo sve. U godinama koje su uslijedile, shvatila sam da je ono bila dobra ideja.

* To ste onda servirali sadašnjem intendantu, kao gotovu ideju?

Mislim da je Miro to predložio Vladimiru (Hamu, nap. a.) pa je on to uvrstio u svoj program za prvu godinu. Bila mi je čast kada me pozvao i ponudio, prihvatila sam objeručke.

* Je li ova drama bila među naslovima koje ste priželjkivali kao redateljica?

I nije baš, jer za svaku od tih drama treba postojati prava podjela. Prvi puta kada mi je i palo na pamet da negdje ju postavim, bilo je to ovdje. Nikada nisam ovo nikomu ni ponudila, niti sad ikada Kovačevićev komad postavljala, a obožavam ga kao pisca. Stoga je ovo dvostruko uzbuđenje i mislim da je ovaj komad čekao ovu ekipu.



* Spomenuli smo dramske komade i nesrazmjer ženskih i muških likova. Jesu li stvarno mizogini?

- Više se to odnosi na klasičnu. Suvremena to pokušava uravnotežiti. To proizlazi iz činjenice da se žene nisu bavile glumom i kazalištem pa su muškarci igrali muške uloge.

* I pisali drame.

- Da, i pisali su ih. Kao što se i danas „pravimo“ da ne rade sve. I kod Shakespearea je 20 muških i 2-3 ženske uloge. Tako je bilo u većini drama – jedna djevojka i jedna dadilja.

* I jedna koja nosi tacnu.

Da, tako je i kod Kovačevića, jedna nosi tacnu, a druga je lijepa.

* Gdje su se krile zamke u ovom komadu? Za redateljicu i ekipu.

Zamke su u svakom komadu velike. Ovdje je prva bavljenje filmom koji su gotovo svi gledali pa smo morali odlučiti što ćemo mi s tim. U slučaju oslanjanja na film neminovne su i usporedbe, s glumcima koji su legendarni. Stoga smo se odlučili za stav – ovo nikada nitko prije nas nije radio.

* Ova drama ima stigmu filma, no manje-više slično je i s bilo kojim naslovom koji je netko prije vas negdje postavio: morate sve obrisati i vratiti na tvorničke postavke.

Kovačević je tu poseban, jer su i „Balkanski špijun“, „Radovan III.“ ekranizirani i svi su to vidjeli nebrojeno puta pa je puno teže raditi to, nego, primjerice, Nušića.

Rekla bih za vas da ste redateljica koju vesele veliki izazovi, što je orah tvrđi – vas više veseli?

Volim taj komad, i više sam uvijek bila vezana za komad, nego za film. Dramu sam prvi puta čitala kad mi je bilo 10-ak godina. Mama mi je donijela knjigu s četiri drame i ja sam ih naglas čitala dok je ona pekla palačinke. To mi je jedna od najdražih uspomena iz djetinjstva. Rečenice iz komada znam napamet. Nisam bila opterećena filmom.

* U ovom se slučaju jasno zna što je starije: kokoš ili jaje. Donose li i glumci iz projekta u projekt neki svoj „rukopis“, od prije naučeno pa se vi prilagođavate? Dugo se i dobro poznajete s ansamblom.

Poznavanje ekipe je samo u smislu da se jako dobro razumijemo, da oni znaju kako ja radim i ja kako oni pa je stoga sve lakše i opuštenije. Mislim da su u ovoj predstavi drukčiji, neki su doslovce neprepoznatljivi. Uvijek mi je cilj, a ovdje tako i jest – da ako je nama zabavno, onda sve bude kako treba. Mi smo se na probama stalno zabavljali i smijali se, jedni drugima. Drago mi je da nisu sve ideje moje. Predstava je zajednička, imamo isti cilj. Zato se uvijek volim ovdje vratiti.

* Koliko izvedbi prognozirate predstavi?

Kako je počelo, mislim da ćemo 100. odigrati koncem sljedeće sezone.

* Držimo palčeve!

Tekst: Narcisa Vekić

Foto: Kristijan Cimer/HNK

