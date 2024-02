Imaju odličnog golmana Sladoljeva kojeg su reaktivirali nakon nešto slabijeg ulaska u sezonu, on im daje dodatnu sigurnost, ali što bi se reklo – mislim da i mi imamo svoje konje za utrku

Frano Veraja

Dubrave

rukometaši Osijeka

nastavak sezone i velike izazove

ostanak u Paket24 Premijer ligi

Kupu Hrvatske

subotu, 10. veljače 2024.,

18 sati

besplatan

zimske pripreme

Martin Lukac, Filip Orlović, Mario Goluža i Roko Mandarić

Domagoj Nedić i Tomislav Babić

Lovro Frajhaut

Rok Kekez

dobrom svjetlu

dobre igre

Mislim da će nam Dubrava biti dobra priprema za ono što slijedi. Mlada su ekipa puna juniorskih i kadetskih reprezentativaca koji su već dugo na okupu. Igraju atipičnu 5-1 i 3-3 obranu s prepokrivanjem. Dosta smo videa pogledali i pripremali se, nadamo se da će to sutra dobro izgledati. Mislim da nemaju toliko kila da se s nama bore fizički, ali ako uđemo u neka nerezonska rješenja, mogli bi imati problema u napadu. Imaju odličnog golmana Sladoljeva kojeg su reaktivirali nakon nešto slabijeg ulaska u sezonu, on im svakako daje dodatnu sigurnost, ali što bi se reklo – mislim da i mi imamo svoje konje za utrku. Vjerujem da će, u najmanju ruku, biti zanimljiva utakmica, a nadam se i s pozitivnim ishodom za nas

Frano Veraja

Lovro Frajhaut

Odmah ću iskoristiti priliku da pozovem sve gledatelje da dođu i upoznaju novu, malo izmijenjenu ekipu Osijeka. Što se tiče Dubrave, oni se nalaze pri vrhu tablice Lige za ostanak. Pojačani su s iskusnim Bunetom i par rekovalenscenata. Najavljujemo dobru utakmicu i pravu borbu te možemo garantirati da ćemo za svaku loptu poginuti i dati sve na terenu. Eventualna pobjeda značila bi još pozitivniju atmosferu i sve ono što sportaše čini zadovoljnijim, posebice u idućem tjednu koji nam je jako bitan za pripremu za Metković

bore za prolazak u četvrtfinale Kupa Hrvatske

Tekst i foto: RK Osijek

“, najavio je Osijekov trenersusret protivZahtjevne su pripreme odradiline bi li spremni dočekalikoji slijede. Pred Verajinim je igračima zadatak osigurati, no prije ligaških susreta ih očekuje i jedan u. U subotu će tako na Zrinjevcu u sklopu osmine finala dočekati momčad Dubrave. Utakmica je na rasporedu us početkom u, a ulaz jeU nešto izmijenjenom kadru su rukometaši Osijeka odradili ove. Bijelo-plave redove napustili su. Osječka se svlačionica i pojačala, pa su se u klub vratili, a pridružili su se ite. Tijekom pripremnih susreta pokazali su se u, no preostaje vidjeti kako će izgledati pod reflektorima Premijer lige.Pred momčadi su zahtjevna tri mjeseca, no cilj je jasan – osigurati premijerligaški status i za narednu sezonu. Iako je naglasak na ligaškom natjecanju, želja je pokazatii u Kupu Hrvatske. Nova prepreka ovdje su rukometaši Dubrave u osmini finala. Oni će također, usporedbe radi, u nastavku prvenstva igrati u Ligi za ostanak. Tamo su nešto bolje pozicionirani nego Verajini izabranici, ali Osječani ipak igraju na domaćem parketu na kojem budu posebno motivirani pred vlastitom publikom.“, biranim je riječima trenernajavio novog protivnika.Protiv Dubrave prilika je da se predstave novi igrači, a među njima i spomenuti čuvar mreže,“, istaknuo je mladi vratar koji je stigao iz Slatine.Da ponovimo gradivo – Osječani se u subotu. Protivnik je mlada i dinamična momčad Dubrave, pa nas u hramu osječkog rukometa očekuje zanimljiv susret. Početak je u 18 sati, a ulaz za gledatelje je besplatan.