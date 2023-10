svjetskom praizvedbom

Ivana Vukićević

Palačinka, pjesmuljak, puž, put i patuljak

Što igračke žele?

U slobodno vrijeme čita u društvu svog mačka, sjedi ili visi na Dravi, fotka, piše, plače, diše i misli da je život baš super. Poezija joj je objavljena na nekoliko web portala i u časopisu „Tema”. Snimila je nedovoljno nečega da bi ju se prepoznalo u tramvaju ili pekari i to joj odgovara.

Areti Ćurković

Aleksandri Colnarić

Gordanu Marijanoviću

Teni Milić Ljubić

Aleksandre Vukićević

Scenografije za kazalište, film i multimediju

Maja Marković i Ivana Vukićević

Petar Eldan

Igoru Eleku

Djedovom pričom Maje Lučić

Tekst: Narcisa Vekić

Foto: Marko Žido

Ni manje ni više nego još jednomosječko jeotvorilo svoju. Pred prepunim se gledalištem (u četvrtak, 19. listopada) prvi se puta, u ovom Kazalištu, kao redateljica predstavila, a opet je potpisala i predložak za predstavu zgodnog naslova. Njezin smo tekstkao božićno uprizorenje gledali u prosincu 2020. pa znamo da joj, osim glume, od ruke ide i pisanje.“ – tako se Ivana predstavila na mrežnoj stranici kazališta u čijem je ansamblu od 2018. Prije dvije godine odlučila je da može naučiti još i znati još pa je upisala Lutkarsku režiju, također na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku, gdje je stekla i prvu diplomu, onu glumice/lutkarice.Bio je ovo(i položila ga je izvrsnom ocjenom, na čemu joj čestitamo), ali i kolege kojima je prvi puta bila „na čelu“. Naglasila je da je tek sada spoznala koliko je glumac u predstavi snažan i važan.Kao redateljica, Ivana se, čvrsto držeći konce u rukama, ne prepuštajući ništa slučaju, pazeći na. I sama glumica, sigurno je upravljala procesom, ostavljajući kolegama dovoljno prostora za improvizaciju i autonomnu kreaciju, što je rezultiralo opuštenom, ali odmjerenom i profesionalnom suigrom na sceni.Spojivši, redateljica Ivana uloge je mudro podijelila: dvjema iskusnim kolegicama –(koja je oduševila kao Gljivarko) te(bila je neodoljiva kao puž Odi), a s druge strane(koji je bio maestralan Drvko) i simpatičnojkoja je 'razvalila' kao plašljiva i usamljena zmija Zmiki.Dobro je poentirao Gordan rekavši na tiskovnoj konferenciji uoči premijere da im je tekst poslužio kaoza kreaciju, jer je od glumaca tražio „“ rješenja. Iako je svatko donio nešto svoje, drukčije, iznjedrili su pravu, bogatu lutkarsku sinergiju.Nakon višesezonskog fokusiranja na mladu publiku, ovom se predstavom Dječje kazalište ponovno vratilo, a u tom su im partneri, u čijem ćepremijera biti 19. studenoga. Još se nešto nakon nekoliko sezona pauze vratilo na scenu – prava lutkarska igra, čemu se svi veselimo, jer ova kazališna kuća iza sebe ima brojne lutkarske naslove za pamćenje.Kako često i biva u lutkarskim predstavama, svi su (osim puža Odija, koji nije govorio, nego se samo glasao, ali je i to bilo vrlo ) glumili, što je bilo njima zahtjevnije, ali je malim gledateljimaraspoznavanje likova i činilo ih jedinstvenima, dajući im glasove baš onakve kakve bismo zamislili da ih patuljci, zmije ili puževi imaju. Kada su scene bile brže, prilagođavali su glasove, mijenjajući brzinu, visinu, jačinu. Upravo to je dodatno pridonijelo da se gledatelji s likovima još bolje emocionalno povežu, posebice kada su prolazili kroz teške ili vesele životne trenutke.Predstave ne bi bilo da nije bilo, koje su rad, četiri godine mlađe Ivanine sestre, kojoj je ovo također bila ispitna predstava na studiju, a koji je upisala iste godine kada i Ivana režiju. Iako je neprestance dodavala sitnice (gumbe, papričice, gljive, čarapice, kapice…), ekipa je bila otvorena i puna razumijevanja, što je proces svima učinilo ugodnim, nije propustila naglasiti Aleksandra, koja o svijetu patuljaka mašta od djetinjstva. Već prvi pogled na scenu i lutke ostavlja bez daha. Odradila je Aleksandra svoj zadatak, dajući čvrsto uporište koherentnoj priči na sceni, istodobno ne ometajući tehnički glumce u animaciji, izražaju, pokretu, gesti, koordinaciji s lutkom i međusobno.I njoj čestitke na uspješno obranjenom radu. Ne sumnjamo i nadamo se da je ovo tek jedna u nizu njezinih suradnji s Dječjim kazalištem, jer riječ je o uistinu darovitoj umjetnici, bogate mašte, ali koja poznaje i razumije kazalište.Kostimografiju su supotpisale, dok je za glazbu bio zaslužan. Toliko je puta Eldan surađivao s DKO-om da više i nije gost, ali je uvijek drag suradnik, čiji projekti uvijek ostave dubok trag. Tako je bilo i u ovoj predstavi, u potpunosti je odgovarala stilu i temi, naglašavajući ključne trenutke, poput dijaloga, ulazaka likova na scenu ili obrata u priči – glazbom ili pauzom. U odličnoj koordinaciji s glumcima, iskustvo su gledateljima dodatno obogaćivali zvučni efekti, čineći sve vrlo harmoničnim.Ivana je i u oblikovanju svjetla asistiralaVratimo li se na početak teksta i osvrnemo li se samo na recentnu produkciju DKO-a, treba reći da su i prošle sezone svojoj publici podariliu vidu svjetske praizvedbe, kako oni to zgodno kažu, i to, koja je potpisala tekst i režiju, a već je gostovala na brojnim pozornicama, na mnogim festivalima, požnjela i nagrade (samo u rujnu dvije u Subotici).Stoga je i ovajna tragu nastojanja donjogradskog kazališta da potiču mlade kreativce na stvaranje, po mogućnosti domaće i pružaju im tehničku i umjetničku pa i financijsku pomoć u ostvarivanju snova, pri tom publici darujući vrijedna scenska – a ovaj to svakako jest.Podrška ravnateljatakođer nije izostala, a njega osobno veseli i kada se iza predstave, projekta krije i neka lijepa priča, kao u ovom slučaju kada publici predstavljajukoje izrastu u repertoarni naslov. Na njihovom su programu takve predstave već živjele, no prvi puta je to netko iz ansambla, pa je entuzijazam tim veći.Javna je tajna, kako sama kaže, da Areta Ćurkovićpa nije krila radost zbog rada na ovom projektu i uživanja koje glumcima počinje čim završe probe i predstava krene u život na sceni i pred publikom.Od uspomene na mamine priče, Ivana je satkala priču za koju se nada da će s djecom živjeti još dugo. Ne sumnjamo da će ova predstava naći put do malih i velikih gledatelja, unatoč ponešto 'fabularnoj liniji. Razumljiv i prilagođen najmanjima, jednostavnih i izravnih dijaloga, fino izražene simbolike i maštovitosti, tekstu ipak nedostaje dramaturški sloj koji bi ga atraktivnim učinio i koju godinu starijim gledateljima da bi i njima činio koherentno iskustvo.S obzirom na to da je ovo Ivani prva režija i tek drugi tekst, a da jes dobrim osjećajem za scenu, a i nedostaje joj vrlo malo za čvrstu peticu, veselimo se njezinim novim projektima i na sceni i iza nje.