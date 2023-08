Podvožnjak

Tekst: Grad Osijek

Foto: Osijek031.com

, na južnom ulazu u grad Osijek, pušten je u petak ujutro,prije završetka samoga projekta. Riječ je o realizacijikojom se rješavaprometnih zastoja u jednoj od najprometnijih ulica, takozvanoj Čepinskoj cesti.Otvorenju su nazočili gradonačelnik Osijeka, potpredsjednik Vlade RH i ministra mora, prometa i infrastrukture, ministar regionalnoga razvoja i fondova EU, ravnatelj Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU, župan Osječko-baranjske županije, kao i brojni drugi uzvanici i građani Osijeka.– rekao je osječki gradonačelnik Radić.Vrijednost radova je, pri čemu je 85 posto sufinancirano iz Kohezijskog fonda, a 15 posto iz. Grad Osijek iz svoga proračuna za ovu investiciju nije morao izdvojitiRadovi su započeli u studenom 2021. godine, a završili su i prije roka, odnosno za godinu i devet mjeseci. Izgrađena su. Sve to omogućava kontinuirani promet, bez prekidanja prometnih trasa. Nema više opasnosti ni za pješake, koji su prije morali prelaziti preko pružnog prijelaza. Zasađeno je i 57 novih stabala.– kazao je gradonačelnik Radić., potpredsjednik Vlade RH i ministar mora, prometa i infrastrukture, govorio je o drugim prometno infrastrukturnim projektima koji se provode koje provode na području Osijeka i Osječko-baranjske županije, ističući obnovu tramvajske infrastrukture, nabave 25 novih autobusa i 10 niskopodnih tramvaja, rekonstrukciju terminala Zračne luke Osijek, željezničkog kolodvora, završetak koridora 5C, obilaznice Petrijevaca i Belog Manastira, te izgradnju Luke rasutih tereta.– poručio je potpredsjednik Vlade i ministar Butković.Čestitajući Gradu i Županiji, ministar regionalnoga razvoja i fondova EU istaknuo je da je u Osijeku postignuta nova razvojna dinamika.– istaknuo je ministar Erlić.Ravnatelj SAFU-anapomenuo je da je projekt proveden bez ikakvih problema te da su sve projektne aktivnosti izvršene bez korekcija.– ustvrdio je Jelić.– poručio je župan Ivan Anušić.