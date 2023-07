Dječjeg kazališta Branka Mihaljevića

Tekst: Narcisa Vekić

Foto: Marko Žido



Prvi se pamte, kaže se, a kada su, primjerice u pitanju sve češći i sve čvršći iskoraci u repertoarnim odlukama osječkoga, i trebaju se pamtiti. Zahvaljujućii može se reći vizionarstvu ravnatelja, i osječka će publika opet imati nešto za pamtiti: prvi puta u svojoj, te dobro mišljenoj strategiji i ulozi u zajednici u kojoj djeluju, ovo je kazalište zakoračilo na posve- mračan, ali samo doslovce. Odlučili su se okušati u kazalištu sjena.Naslovi se, dakako, pomno biraju, pa nimalo slučajan nije bio ni izborautorice, štivo u kojem od 1911. uživaju naraštaji mladih i odraslih diljem svijeta, a etiketiraju ga i kao “”. Posljednja je ekranizacija priče od, s oskarovcem, iz 2020., a producent je, iza kojega su filmovi oJoš je manje slučajan izbor redatelja/scenografa/pedagoga, čiju je predstavu(u izvedbi Kazališta lutaka iz Ljubljane) ravnatelj Lučić gledao nekoliko puta i zacrtao si je da će ga pod svaku cijenu dovesti u Osijek. Nije mu žao ni što mu je to uspjelo tek u trećem mandatu ravnatelja, našalio se Lučić nakon predstave,na rezultat, ali još više na proces rada koji se krije iza svakoga uspjeha.I upravo je tonajnovije predstave Dječjega kazališta, posljednje ovosezonske, koju su tradicionalno uklopili u program, a premijerno izveli 14. srpnja u svojoj prepunoj dvorani i ponosno će ju od jeseni uvrstiti u redoviti repertoar.Ekipa zaslužnih za ono u čemu je dva puta uživala publika na 23. OLJK-u doista je brojna. Uz spomenutoga redatelja, koji s dramaturginjomsupotpisuje prilagodbu teksta za scenu (i surađuju od 2016.), važni su kza kazalište sjena,(osmislio je scenu lutke, kojih je bilo gotovo 50-ak, od čega je trećina za glavni lik, djevojčicu), već prepoznata i uvijek inovativna(koja je ovaj puta imala nimalo jednostavan ni lak zadatak, premda se radi o samo– no oni su morali u isto vrijeme biti i, ne odavati previše, ali nositi poruku). U pravom holivudskom stilu glazbu je potpisao Osječaninpa ne čudi da je glazba u pravom smislu riječi dominirala predstavom, čudesna i mistična, a opet tako jasna i bogata. Majstor za ton bio je Josip Ogribić, a za svjetlo – koji svaku predstavu učini još boljom, a kada to Igor Elek radi, najčešće je tako.Sinergija njihovihpa i doslovce mišića – učinila je Tajni vrt predstavom kojom će se Dječje kazalište ponosno razmetati.Nije to predstava bez mana (koja jest?), ali jest predstava koja ima budućnost i dobro je da je tako, jer – kao što sam napomenula već u tekstu – brojni su radni sati kojih je malo tko u gledalištu svjestan, a bez kojih predstave ne bi bilo. Uključuje to procese i sate koje umjetnički tim i glumci ulože istražujući, onako “samotno”. Dodati treba tomu sve one sate i sate kada ekipa počinje spajati dijelove slagalice iz kojih se rađa proces, a onda i sate glancanja, glačanja, ušminkavanja.Zadnji na scenu stupaju glumci i na njima na koncu sve počiva. Srećom, u procesu rasta podrška su im svi iz kreativnog tima. No, u kazalištu je tako uvijek i oduvijek.Glumački je ansambl ovaj puta bio malobrojan, ali. I teško je reći tko je predvodio, što je iu kreativnim umjetnostima. Kao desetogodišnja Mary Lennox (koja iza jednih bršljanom obraslih vrata otkriva tajni vrt, što mijenja život njoj, ali i njezinom ‘bolesnom’ rođaku) na sceni i iza platna za publiku (i sebe) igrala se i stvarala. Iako je i ona nakon predstave bila vidno iscrpljena i ispražnjena, istodobno joj je pogled bio iskričavo zadovoljan, a osmijeh pun. Iznimnu koncentraciju zahtijevala je ova lepršava igra od svih, matematičku fokusiranost. Samoimala je 15-ak lutkica koje je animirala, a koje su crne i bilo ih je teško razlikovati na prilično mračnoj sceni. No, kada uspjeh ne izostane, radost je još veća. Sličnim su se mukama i uspjesima mučili i sladili i Srđan Kovačević (kao, vršnjak i rođak usamljene i nesretne Mary), pa i(koji je ponovno pokazao raskoš svoga glumačkoga talenta u ulozi staroga i mudroga vrtlara), tekao stroga domaćica, gospođa Medlock.Svi su oni bili i naratori i likovi i animatori likova sjena i toRedatelj Montecchi za kazalište se sjena odlučio jer im, rekao je, ovaj kazališni jezik omogućio “”, ali i “” te “”.Više će igranja značiti i okretnost u igri i animaciji, čemu se veselimo, kao što smo se veselili i naslovu koji je pomaknuo granice glumaca, cijeloga kazališta, ali i publike. Svi smo naučili ponešto, a to je uvijek dodana vrijednost.