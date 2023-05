Agrama Ženski nogometni klub Osijek

24. naslov državnih prvakinja

maksimalno angažirano

Apsolutno smo to htjeli što prije riješiti, ali, vidjeli ste drugo poluvrijeme, kad se malo opustiš, dobiješ gol. Zato smo prvo poluvrijeme rekli da ih trebamo stisnuti u njihovih šesnaest metara, da je svaki duel bitan, da je svaki skok bitan, svako uklizavanje je bitno i da moraju biti na maksimalnoj razini energije. I one su to savršeno napravile. Iskreno bili smo ekstremno bolji prvo poluvrijeme, i u drugom smo očekivali nastavak. Čestitke mojim djevojkama, apsolutno su za sve one zaslužne. One su se borile, one su trenirale, one su slušale sve što im se kaže i ja sam presretan što sam njihov trener

Goran Ljubojević

Osigurale smo naslov dva kola prije kraja. Ova nam je utakmica jako bila bitna. Mislim da je ekipa od početka ušla kako treba i da je bilo samo pitanje vremena kada ćemo uzeti naslov

Izabela Lojna

Splita

Današnjom pobjedom 4:1 protivosigurao je. Titulu tako nakon godinu dana vraćaju u grad na Dravi.U utakmicu su Osječanke ušle. Pobjednička četiri gola na terenu SD Olimpija na Zelenom polju postigle su već u prvom poluvremenu.”, rekao jekoji Osječanke predvodi od ove sezone.”, izjavila je nakon utakmice, dok su ostale suigračice slavile, kapetanicaSljedeću utakmicu, u posljednjem kolu protivmogu odigrati potpuno opušteno, tako da bi susret u nedjelju na Gradskom vrtu mogao proći u revijalnom tonu na terenu, a svečarskom nakon što sudac zviždukom zaključi utakmicu i ovu sezonu.