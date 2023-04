Tko najčešće krši autorska prava, kakve su kazne za to i kako spriječiti krađe?

Na panel-raspravi, održanoj u utorak (25. travnja) u okviruna Ekonomskom fakultetu, raspravljalo se o povredi autorskih prava s naglaskom na sektor filma, fotografije i glazbe. Također, govorilo se o zakonskoj regulativi koja prati. U panelu su sudjelovali, uz moderacijuPanel-rasprava počela je raspravom o autorskim pravima na globalnoj razini. Odvjetnicaistaknula je kako na globalnoj razini postoje djelomična. Naglasila je postojanje: copyright sustav koji veći fokus stavlja na imovinu autora i prisutniji je u SAD-u, te autorsko-pravni sustav koji se više bazira na osobnoj vezi autora i njegovog djela Kako bi naučili one najmlađe o neprihvatljivosti krađe autorstva, glazbeni pedagog Slaven Batorek naglasio je važnost poticanja kreativnosti i slobode izražavanja kod djece. Zaključio je: „Više kreativnosti, manje krađe.“Na pitanje tko konkretno krši autorska prava, Vladimir Novicki, vlasnik franšize, napomenuo je da to može učiniti bilo tko, odnosno svaka osoba koja nije dovoljno svjesna značaja autorskog djela.Da smo svi mi bar jednom kršili autorska prava, posebice kada je riječ o, smatra direktorica Kinematografa Osijek, Marijana Bošnjak. Naglasila je da čak i profesorima i obrazovnim institucijamakoristiti autorske uratke- isječke, dijaloge, plakate pa čak i cijele filmove. Za takvu povredu autor može tražiti iznos koji on sam smatra prigodnim. Da su kazne za povredu autorstva velike, Bošnjak navodi primjer kada je jedna institucija zbog nedozvoljenog prikazivanja sadržaja, za samo jednu projekciju, morala platiti naknadu odu dogovoru s autorom. „“, rekla je Bošnjak.Autor koji se osobno suočio s povredom autorskih prava poznati jes međunarodnom reputacijom Mario Romulić. Primjera kada su ga potkradali ima poprilično, no istaknuo je kako je samo jedna njegova fotografijabila plagirana više odte Romulić navodi da može doći i do partnerskih odnosa.Napominje kako ugovor mora sadržavati teritorijalno, vremensko i namjensko ograničenje. „“.O krađi autorstva u glazbenom svijetu govorio je glazbenik Ivica Murat. Naveo je kako je obrada pjesma dozvoljena, ali je najvažnija komunikacija i dogovor. Onaj koji obrađuje pjesmu, mora za to dobiti dozvolu autora. Ponekad može doći do nenamjernih sličnosti s obzirom na to da u glazbi postoji određen broj kombinacija melodija. Ivica Murat navodi: „“, rekao je.Okvir:Nakon panel-diskusije otvorena je izložbaOtvorio ju je autorski dvojac, prikazavši svoje autorske fotografije koje su bile otuđene na različite načine i od različitih korisnika. Fotografije s izložbe Romulić i Stojčić poklonili su Ekonomskom fakultetu.