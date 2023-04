od ponedjeljka do petka

servisne informacije

struje, plina, vode

prognoza

DHMZ prognoza

Hrvatske elektroprivrede

Osijek

od 8:30 do 12:00 sati

od 8:30 do 13:00 sati

od 10:00 do 12:00 sati

od 13:00 do 15:00 sati

Josipovac

od 8:00 do 13:00 sati

Višnjevac

od 8:30 do 11:00 sati

od 11:00 do 13:00 sati

Napomena

Program za kino i kazalište:

Kazalište

Kino:

Događaji:

Promet

Tekst i foto: Osijek031.com

Svakog dana,, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudiisključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez, kakva će biti, popis događanja za taj dan..: Umjereno do pretežno oblačno, povremeno s kišom, već ujutro na zapadu, a tek prema večeri na istoku i jugu. Jutarnja temperatura do 7°C, a dnevna do 19°CIzobavještavaju građane da su za danas planirani radovi:- Banjalučka 2-56 par, 60-68 par, 72-76 par, 1, 1/a, 3-7 nep, 7/a, 11-43 nep, 43/a, 45-53 nep, Belomanastirska 2-10 par, Požeška 6, 1-15 nep, 17/a- Lastovska 45/a, 47-55 nep, Martina Divalta 170/f, 174, 174/a, 174/b, 176-180 par, 180/a, 180/b, 182, 182/a, 184-186 par, 190-194 par, 194/a, 194/b- Franje Kuhača 2-8 par, 14, Franjevačka ulica 4-6 par, 10-18 par, Trg sv. Trojstva 4-6 par, 5, Ulica Josipa Bösendorffera 4- Ulica Dobriše Cesarića 2-6 par, Vukovarska cesta 27/c, 27/d- Dalmatinska 2-4 par, 4/a, 4/b, 4/c, 4/e, 4/f, 4/g, 4/h, 6, 6/a, 8-12 par, 12/a, 14-22 par, 22/a, 24, 24/a, 26-28 par, 1/a, 3-7 nep, 7/a, 9, 9/a, 11, 13/a, 15-19 nep, 23-31 nep, Josipa Kozarca 2, 1, 1/a, 3, 3/a, 3/b, 5, 5/a, 5/b, 5/d, 5/e, 5/f, 5/g,7,7/a, 9-13 nep, 13/b, 15-19 nep, 23, Nova Dalmacija 2-8 par, 12-32 par, 32/a, 34-44 par, 48, 60, 1-21 nep, 21/a, 23-27 nep, 27/a, 27/b, 27/c, 27/d, 27/f, 29-37 nep, 41, 41/a, 43-47 nep, Ulica Eugena Kumičića 2-20 par, 1-27 nep, Ulica Grgura Ninskog 2-16par, 20-36 par, 3-23 nep, Ulica kneza Domagoja 2, 2/a, 4-16 par, 1-33 nep, Ulica kralja Krešimira 1, 1/a, 3-13 nep, 17, Ulica kralja Petra Svačića 2, 2/a, 2/b, 4-24 par, 1-3 nep, 3/a, 5, 5/a, 7, 7/a, 7/b, 9-15 nep, 19-21 nep, Ulica Ljudevita Posavskog2-10 par, 10/a, 12-16 par, 1, 1/a, 3-17 nep, Ulica Marka Marulića 2-18 par, 18/b, 20-36 par, 1-17 nep, 17/a, 17/b, 17/c, 17/e, 17/f, 19-35 nep- Vladimira Nazora 2-16 par, 16/a, 18-20 par, 24-42 par, 1-21 nep, 25-35 nep, 39- Ulica kneza Braslava 2-20 par, 1-5 nep, Ulica kneza Domagoja 2-20 par, 1-19 nep, Ulica kneza Mislava 2-20 par, 1-19 nep: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.