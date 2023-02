Velika prašina

otkazivanja

prebačen u Osijek

25. ožujka

dvorani Zrinjevac

Radić

Facebook stranici

neće održati

Koncert koji je postao predmet rasprave neće se održati u gradskom prostoru Osijeka. Motiviran ovom situacijom, svom timu dat ću u zadatak da promisle o kriterijima kojima će se u budućnosti voditi prilikom dogovora sadržaja u javnom prostoru, a koji će biti usklađen s vizijom moderne, urbane srednjoeuropske metropole koju gradimo

Podržavam odluku Grada i gradonačelnika Ivana Radića da se preispitaju i analiziraju kriteriji za to tko treba nastupati u gradskim, javnim prostorima. No, mi smo društvo koje je davno kriterije izgubilo , a mlađe generacije žive misleći da kriterija ne smije biti . Zanimalo me je zašto bi Osijek htio što Pula ne želi i rezultiralo je ovom odlukom... Ona je dobra, ali nadam se da će se u tome i ustrajati u budućnosti . Motrit ćemo i nadam se na nekim novim brucošijadama, festivalima i zabavama plesati po kvalitetnim ritmovima

Saša Drinić

otkazao najam dvorane

osječku dvoranu Zrinjevac

Ivana Šojat

rock-bendove

S jedne strane užasava me današnji glazbeni ukus mladih, a s druge nisam za zabrane sve dok se takvi događaji zbivaju u nekim zatvorenim prostorima gdje izvođači neće zvučno trovati okoliš , toliko glasno da svatko može čuti čak i udah pjevačice. To zasigurno ne želim. Nadalje, može se to gledati i s financijskog aspekta, odnosno punjenja gradske blagajne od najma gradskih prostora. Očekivala sam da će mladi, budući akademski građani, dakle intelektualci, drukčije promišljati o glazbi , a ne se okretati duhovno plitkim sadržajima. No, kako sam već rekla, zabranama nitko nikoga neće spriječiti da i dalje sluša ovakvu glazbu

Vladimir Ham

slaže se

Moj je stav o ovom pitanju da gradska uprava ima pravo odlučivati kakvi će se događaji održavati u javnim prostorima kojima je vlasnik Grad Osijek . Takve odluke treba prepustiti onima kojima su građani dali povjerenje, dakle s vizijom onoga tko je na čelu Grada. Slažem se s gradonačelnikom, no svatko u privatnom aranžmanu i privatnim prostorima neka, poštujući zakone, organizira događaje kakve misli da treba organizirati

Ivan Kristijan Majić,

Mislim da ova gradonačelnikova odluka štiti interese grada jer u trenutku kada otkazivanje koncerta u Puli dobiva toliku vidljivost , nužna je reakcija poput ove i poruka da Osijek uistinu ne smije biti "zicer" za scenu turbofolk i narodnjačke glazbe. Osim toga, podržavam i jaku reakciju javnosti oko ove teme jer mislim da o kulturi i njezinu statusu treba puno raspravljati i da nas upravo kvalitetni projekti, s jedne, i stalno propitivanje, s druge strane, najbrže vode do razvoja

Forum mladih SDP-a Osijek i Gradska organizacija SDP-a

Osijek je srednjoeuropski grad koji ima naglašenu europsku dimenziju, grad koji se intenzivno razvija u pravu slavonsku metropolu. Točno. Osijek je isto tako multinacionalan, multikonfesionalan i multikulturalan grad . U demokratskom, zapadnom i visokom kulturom nadahnutom društvu, zabrane i filtriranje kulturnih ili bilo kakvih zakonom dopuštenih sadržaja na prihvatljive i neprihvatljive, za nas je neprihvatljivo

digla se oko turbofolk koncerta koji je nakonu Puli. Koncert se prema najavama trebao održati, no otkazan je i u Osijeku. Gradonačelnikje istog dana na svojojobjavio priopćenje u kojemu je izvijestio građane da se koncertni u Osijeku: "".- rekao je novinar, koji je u četvrtak prvi objavio informaciju da koncert kojem je pulski gradonačelnikkao sigurnu rezervnu opciju imaKnjiževnicaprisjetila se kako su nekadašnje generacije na brucošijade pozivali– prokomentirala je Šojat., predsjednik Gradskog vijeća,s Radićevom odlukom.- istaknuo je Ham.Redateljravnatelj Kulturnog centra Osijek, također se slaže s odlukom.- naglašava Majić.U priopćenju koje potpisujuOsijek stoji da je Radićev rez neprihvatljiv.- navodi se, između ostalog, u SDP-ovu priopćenju.