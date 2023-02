Vlada Republike Hrvatske

Zakona o trgovini

zatvorene

Uz 16 radnih nedjelja pronađen je balans između rada i obiteljskog života.

Andrej Plenković

Zbog potrebe opskrbe stanovništva predvidjeli smo iznimke, no u drugo čitanje ide zakon gdje su maknute pekarnice jer smo uzeli u obzir sve ono što se raspravljalo na matičnim odborima.



Predlaže se i da zakon stupi na snagu 1. srpnja radi prilagodbe poslovnih subjekata, u ovoj godini u 16 radnih nedjelja neće se ubrajati i one koje su do stupanja na snagu zakona bile radne

Davor Filipović

od 7 sati do 13 sati

danas je uputila u Hrvatski sabor Konačni prijedlogkojim se uređuje rad nedjeljom. Time bi trgovine bile, a zaposlenici bi nedjelju mogli provoditi sa svojom obitelji i najmilijima. Uz trgovine, ne bi radile ni pekarnice." napisao je predsjednik Vladena svom Twitteru.”, izjavio je ministar gospodarstvaZakonom se propisuju iznimke od općeg pravila koje se nalaze unutar ili su sastavni dio cjeline željezničkih i autobusnih kolodvora, zračnih luka, luka otvorenih za javni promet, luka unutarnje plovidbe brodova, zrakoplova i trajekata za prijevoz osoba i vozila, benzinskih postaja, bolnica, hotela, prostora kulturnih i vjerskih ustanova te drugih subjekata u kulturi, muzeja, centara za posjetitelje odnosno interpretacijskih centara, nautičkih marina, kampova,obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava proglašenih zaštićenih područja prirode u skladu s posebnim propisima.Iznimke se odnose i na otkup primarnih poljoprivrednih proizvoda, prodaju vlastitih poljoprivrednih proizvoda na štandovima i klupama na tržnicama na malo i prodaju vlastitih poljoprivrednih proizvoda na štandovima i klupama na tržnicama na veliko, prigodnu prodaju na sajmovima i javnim manifestacijama te prodaju putem automata i prodaju na daljinu.Distribucija tiska putem kioska, kao posebnog oblika prodaje izvan prodavaonica, može biti otvorena nedjeljom i blagdanom u vremenu