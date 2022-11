službena hrvatska valuta

Tekst: Osijek031.com

Foto: HNB

Mjesec dana prije nego što euro postane, u poslovnicamamoći ćete nabaviti paketić odza. Početni paketi eurokovanica bit će pakirani u(33 kovanice vrijedne).Proizvodnja eurokovanica u Hrvatskoj počela je, a do kraja godine bit će otkovane sve količine predviđene za ovu godinu. Što se tiče bankomata, od 1. siječnja iduće godine s bankomata moći ćemo podizati novčanice, a i traženi iznosi kao što suisplaćivat će se u novčanicamaPodsjetimo, u razdoblju od 1. do 14. siječnja plaćanje ćete moći vršiti u kunama i u eurima, no prilikom povrata novca uvijek ćete dobivati eure.