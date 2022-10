Svih svetih

nisu s nama

servisne informacije te informacije o dežurstvima

GPP Osijek

UKOP

Unikom

Tržnica Osijek

Ljekarna

GISKO

ZATVORENO

Pošta

ZATVORENO

Trgovine i trgovački centri

Portanova

ZATVORENO

Mall Osijek

ZATVORENO

Emmezeta

ZATVORENO

Metro

ZATVORENO

Pevex

ZATVORENO

Interspar

ZATVORENO

Lidl

Konzum

Kaufland

Plodine

Eurospin

Tekst i foto: Osijek031.com

S obzirom na to da se bliži blagdan, dan kada se prisjećamo onih koji višei palimo svijeće njima u spomen, portal Osijek031.com donosi vamjer se radi o državnom blagdanu pa je radno vrijeme drugačije no inače. Otvoreni dio tržnice radi od 7:00 do 18:00 sati - od 27. listopada do 1. studenog 2022- Centralna ljekarna (Trg Ante Starčevića 7)- trgovine -- 2. kat radi prema prilagođenom radnom vremenu:- Blitz- Cinestar od 10:30 do 22:30 sati- Luckia Casino od 08:00 do 05:00 sati- GBowling od 15:00 do 23:00 sata- Lounge bar Waldinger od 15:00 do 22:00 sata- Twister Arcade od 10:00 do 22:00 sata- Restorani Surfer i Polaris, Sunos studio te Twister Fun Park neće raditi.- Trpimirova - od 08:00 do 14:00 sati- Sv. Leopolda Mandića - od 7:00 do 20:00 sat- Strossmayerova - od 08:00 do 14:00 sati- Svilajska -Sv.L.B.Mandića - 8:00 - 14:00 satiZeleno polje - 8:00 - 14:00 satiJ.J.Strossmayera - 8:00 - 18:00 sati- od 8:00 do 13:00 sati- od 7:00 do 20:00 satiod 7:00 do 22:00 sata- 7:00 - 20:00 sati