Bliži se blagdan, te će radnicidežurati 31. listopada, a 1.studenog od 06:00 do 19:00 sati. Groblja ćebitiTakođer, građanima je otvoren, 24h na dan za svekoje će se otkloniti u najkraćem mogućem roku. Naosigurano je ukupno, ipak mole građane da zbog predviđenih gužvi na dan Svih svetih koriste besplatni javni gradski prijevoz do groblja.Na sam blagdan Svih svetih, zbog očekivanih gužvi, bit ćeunutar groblja. Građani starije životne dobi mogu koristiti uslugu tvrtke UKOP d.o.o.,od ulaza Centralnog groblja do njima najbliže točke na glavnoj cesti unutar groblja, usluga će biti dostupna samoNa blagdan Svih svetih, 1. studenog na groblju Sv. Ana održat će se, a 02. studenog u