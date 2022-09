Republike Hrvatske

Tekst i foto: PU osječko-baranjska

Na područjui ove se godine organizira profesionalna višednevna međunarodna biciklistička utrka pod nazivom „ CRO Race 2022. “ u svojem 7. izdanju, u organizaciji tvrtke „Top sports events“ d.o.o. iz Viškova, sa ciljem promocije Hrvatske kao turističke destinacije.Na utrci, koja se održava, sudjeluje okoBiciklistička utrka „CRO Race“ planirana je kroz šest etapa od kojih prva etapa započinje danau Osijeku, a relacijaje u ukupnoj dužini odPrva etapa biciklističke utrke „CRO Race“ kreće sa startom u Gradu Osijeku sate se kreće sljedećim dionicama na području PU osječko-baranjske:Iako utrka kreće s Trga Ante Starčevića, natjecatelji će do Ulice Bana Josipa Jelačića u Višnjevcu voziti samo u revijalnom tonu, a kada dođu do drugog kružnog toka, oko 11,35 sati, sudac utrke dat će znak za takozvani „leteći start“, kada će zapravo početi natjecateljski dio utrke.Kako je organizacija ovako velikog sportskog događaja izuzetno, a sigurnost svih sudionika u prometu, prometnice na trasi održavanja biciklističke utrke privremeno će biti. Državne ceste zatvarat će se na, a prilazi gradskim središtima, zbog čega će na predviđenim mjestima promet bitina obilazne pravce.Na prometnicama koje obuhvaćaju trasu utrke također će bitijavnog mjesnog prijevoza putnika. Promet teretnih vozila iz smjera zapada biti će zatvoren i do sat vremena prije nailaska sudionika utrke.Napominjemo da će Županijska ulica u Osijeku od križanja s Ulicom Hrvatske Republike biti zatvorena za sav promet, a parkiralište tzv. "Rupa"godine.Pozivamo sve vozače motornih vozila koji se nađu na putanji održavanja biciklističke utrke da postupaju po uputama i zapovijedima policije i drugih osoba u organizaciji, odnosno da uspore i zaustave vozila do prolaska biciklista.