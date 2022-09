međunarodne biciklističke utrke CRO Race

Iznimno me veseli što svakim svojim izdanjem CRO Race u svakom segmentu napreduje. Ove godine natjecat će se neki od najboljih timova u svjetskom poretku i najzvučnija imena profesionalnog biciklizma. Snažna sportska manifestacija znači i veću prepoznatljivost za drugi dio priče koji se gradi oko CRO Racea od početka – a to je promocija Hrvatske kao poželjne turističke i cikloturističke destinacije. CRO Race jedno je od rijetkih natjecanja koje uključuje sve dijelove Hrvatske, kontinent i primorje, i to ga čini posebnim. Zato zaista zahvaljujem svim partnerima i sponzorima koji su prepoznali ovaj projekt i njegovu vrijednost za svoju zajednicu i skupa s nama okreću pedale i pokreću ovo događanje

treće izdanje virtualne utrke za djecu, Kids CRO Race

Tekst: CRO race

Foto: Matija Milanović/Foto-arhiv031

Sedmo izdanje, koje će biti održano, predstavljeno je na današnjoj konferenciji za medije. Uz organizatore, direktora utrkei tehničkog direktora utrke, u predstavljanju utrke sudjelovali su i, izaslanik gradonačelnika Grada Zagreba i pomoćnik pročelnika Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade,, posebni savjetnik za sport ministrice turizma i sporta,, voditelj Službe za sigurnost cestovnog prometa Ministarstva unutarnjih poslova i, specijalist koordinator Odjela za strateške marketinške projekte Hrvatske turističke zajednice. Događanju su prisustvovali i saborski zastupnik i gradonačelnik Grada Svete Nedeljete gradonačelnik Grada Ludbrega, ujedno i domaćini etapa utrke.Ovogodišnja će utrka, nikad jača dosad, ugostiti dvadeset svjetskih biciklističkih timova iz, od kojih će šest biti iz kategorije natjecanja World Teams. CRO Race održat će se na šest etapa na trasi dužoj od 1.000 kilometara diljem Hrvatske pa će tako biciklisti uživati u prirodnim ljepotama već poznatih, ali i nekih novih destinacija. Vozit će sljedećim etapama:. Kraj posljednje etape i proglašenje ukupnog pobjednika kao i prošle godine bit će kod Hrvatskog narodnog kazališta na Trgu Republike Hrvatske u Zagrebu.U ovom je trenutku prijavljenokoji dolaze s pet kontinenata, a među zvučnim timovima natječu se prva dva u trenutnom svjetskom poretku –iz Velike Britanije te nizozemski Jumbo – Visma. Ukupno će na utrci sudjelovati i četvorica Hrvata –koji je ove godine prešao u Bahrain Victorius,(Ljubljana Gusto Santic),(Ljubljana Gusto Santic)) i(Meridiana Kamen Team). Svi će se natjecatelji boriti za crvenu majicu s detaljima prepoznatljivih crveno-bijelih kvadratića koja pripada vodećem biciklistu u ukupnom poretku, a na kraju će biti nagrađeni i najbolji biciklisti po bodovnom poretku i poretku brdskih ciljeva, najbolji mladi vozač do 23 godine te najbolja ekipa.Organizator je utrke tvrtka Top Sport Events, koja iz godine u godinu ovo događanje pretvara u prepoznatljiv projekt i jača njegovu sportsku poziciju, ali i turistički potencijal koji CRO Race ima. „“, istaknuo je Vladimir Miholjević, direktor utrke CRO Race.Kao i dosadašnjih godina, utrku će svakodnevno prenositi Hrvatska radiotelevizija, a izravan prijenos bit će emitiran i na Eurosportu. Zahvaljujući suradnji s tvrtkom A.S.O. televizijski signal emitirat će se na šest kontinenata – u Europi, Sjevernoj i Južnoj Americi, Aziji, Africi i Australiji – u čak 130 zemalja.Ovogodišnja biciklistička utrka CRO Race ponudit će mnoga uzbuđenja, a jedno je od njih zasigurno ikoja se organizira s ciljem poticanja što više djece na rekreaciju i sport te stvaranja svijesti o pozitivnim učincima na zdravlje koje kretanje biciklom donosi društvu i pojedincima. Naglasak se stavlja i na promociju razvoja i poticanja niskougljičnog prometa, održivog i za okoliš neinvazivnog načina kretanja. Kids CRO Race bit će održan sa startom u Osijeku te u gradovima koji su ciljevi etapa – Ludbregu, Zadru, Primoštenu, Crikvenici, Labinu i Zagrebu. Svakog dana proglasit će se najbolji natjecatelji, a najbolji mladi biciklisti u ukupnom poretku bit će proglašeni na završnoj ceremoniji u Zagrebu.Od prvog izdanja CRO Race podržavaju najviše državne institucije, a tako i ove godine Ministarstvo turizma i sporta, Hrvatska turistička zajednica, Grad Zagreb te brojni drugi gradovi i županije koji su domaćini starta i cilja ili prolazni gradovi nekih od ovogodišnjih etapa. Pored Hrvatske elektroprivrede kao jednog od glavnih sponzora u projekt su uključeni i drugi brojni sponzori i partneri: Hrvatska pošta, Škoda, Valamar Riviera, Keindl Sport, Kraš, Uniline, Avis, Alé, Caffe Borbone, Elite, Rouvy, Vinistra, Cetina, Bilić-Erić, Jadran Crikvenica, Maslinica Rabac, Europlakat, Hrvatski olimpijski odbor, Hrvatski biciklistički savez, Zagrebački holding, Policija, Nacionalni plan sigurnosti cestovnog prometa te medijski i produkcijski partneri Hrvatska radiotelevizija, Sportske novosti, Amaury Sport Organisation, Croatel i NEP Grupa.