Kao kruna cjelodnevnog programa "", koji se u petak prvi put održao u Osijeku u sklopu– u Hrvatskom narodnom kazalištu priređena jeizNa koncertu je sudjelovalo. Bila je to prezentacija tradicijske kulture (plesova, nošnje, glazbe, narodne književnosti…) bunjevačkih, šokačkih i srijemskih Hrvata s one strane Dunava. Nastupili su:Na početku programa, publici se obratio osječki gradonačelnik, koji je zahvalio hrvatskoj zajednici u Srbiji štohrvatski jezik, kulturu i običaje u Srbiji, podsjetivši kako u Srbiji djeluje više od 40 aktivnih hrvatskih udruga s oko 300 manifestacija godišnje.– kazao je gradonačelnik Radić, poručivši Hrvatima u Srbiji kako su im vrata Grada Osijeka uvijek otvorena.Uz osječkog gradonačelnika, govorili su i zamjenik osječko-baranjskog župana, narodni zastupnik i predsjednik DSHV-ai na kraju programa predsjednica HNV-aOdržana tribina ,,U sklopu 1. Dana Hrvata iz Vojvodine, u Kulturnom centru u Osijeku održana je i tribina ,,”, gdje su se mogli čutis kojima se suočavaju Hrvati u Srbiji, kao što su isključenost iz procesa donošenja odluka, podzastupljenost u javnom sektoru i negativan društveni ambijent.Od nekadašnjihu Srbiji, prema posljednjem popisu, ostalo je. Demografski trendovi i društveno ozračje sui po ovu zajednicu te HNV i druge hrvatske institucije kroz kampanju ”” nastoje djelovati kako bi na predstojećem popisu stanovništva u Srbiji potaknuli i ohrabrili one koje prikrivaju svoju pripadnost hrvatskom narodu.Tribinu je moderirala glavna urednica Hrvatske riječi, a sudjelovali su i zamjenik gradonačelnikate župan OBŽOtvorena izložba ,,Vulin i Anušić nazočili su i otvorenju izložbe ,,” autorice, koja se održala u predvorju Kulturnog centra u Osijeku. Govoreći o povijesnim vezama Hrvata iz Osijeka i Subotice, Čeliković je rekla:Održano predstavljanje temata o suvremenom dijalektalnom pjesništvu na novoštokavskoj ikavici među Hrvatima u BačkojU okviru programa Osijeku s potpisom, Hrvati iz Vojvodine, na Filozofskom fakultetu u Osijeku održano je i predstavljanje temata o suvremenom dijalektalnom pjesništvu na novoštokavskoj ikavici među Hrvatima u Bačkoj, kojemu je nazočio predsjednik osječkoga Gradskog vijećaO dijalektalnom pjesništvu Hrvata u Bačkoj govorili su izbornica pjesama za temat Katarina Čeliković i autor uvodne studije Tomislav Žigmanov, ocijenivši kako je u pitanju umjetnički najrelevantnije dijalektalno pjesništvo među svim štokavskim hrvatskim dijalektima.