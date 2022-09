opstanak

„Naši planovi za ovu sezonu suu ovom rangu, igrati sa što manje stresa, probati infiltrirati što više mladih igrača tokom ove sezone, pa su tako ovdje danas dečki od 17, 18 godina igrali prvi puta Premijer ligu koju smo im mi omogućili, a oni su ju sami zaslužili“, ističe trenerKompletirano je i prvo kolo ovogodišnje. Uono je završeno dvobojemu kojem je, unatoč borbenosti osječkih rukometaša, momčad Sesveta opravdala ulogu favorita te slavila s 37-29.odigrao je svoje prve premijerligaške minute nakon dugih 12 godina. No, već u prvom kolu imali su težak zadatak – Sesvete u SŠ Jelkovec. Osijekov trenerodlučio se za trenutno možda i najjači sastav pa su tako od prve minute krenuli:Momčadod početka se isticala kao favorit, a tako je i ušla u utakmicu.prvi je zatresao mrežu, aubrzo je izjednačio pogotkom iz sedmerca. Ipak, domaćini su uskoro ušli u dobar ritam i počeli se rezultatski odvajati. Prvo poluvrijeme tako je pripalo rukometašima Sesveta, a u osječkom kadru istaknuo sekoji je zabio čak šest golova. U svlačionice se otišlo rezultatom 19-12.Drugi dio susreta Osječani su otvorili nešto uspješnije. Od 38. minute sjajno su zaredali četiri uzastopna pogotka –je dva puta tresao mrežu, a u strijelce su se upisali i. Izabranicitako su u 41. minuti stigli na 24-20 i pokušavali se rezultatski približiti. Gledali smo nešto ravnopravnije momčadi, no domaćini su uspjeli održati stečenu razliku do samog kraja susreta. Osječani su tako s 37-29 upisali svoj prvi premijerligaški poraz protiv ozbiljnog protivnika.Rukometaši Osijeka dali su sve od sebe, no momčad Sesveta bila je ozbiljan i iskusan protivnik. Toga je svjestan i trenerNajbolji strijelac u osječkim redovima bio jekoji je realizirao sedam udaraca. Pratili su gas pet pogodaka, apostigao je četiri gola i zabilježio stopostotni učinak., istaknuo je Čičak.Naš desni vanjski dobio je izravan crveni karton u 34. minuti. Naime, prilikom izvođenja sedmerca slučajno je pogodio vratara Perića u glavu., zaključio je Čičak.Zanimljivo, prvo kolo Paket24 Premijer lige u potpunosti jepobjedama domaćina. Naime, svih osam klubova domaćina osvojilo je bodove na svom terenu. A drugo kolo nama donosi prvu domaću utakmicu. Rukometaši Osijeka u subotu će u 18 sati na Zrinjevcu ugostiti momčad Poreča. Da se ponovi stopostotni učinak domaćina – ne bismo se žalili.