Dječjega kazališta Branka Mihaljevića

Bukala, Mrguda i Beru

scenografkinje, kostimografkinje i kreatorice lutaka Rie Trdin

medvjedići dobra srca

plišanca

mekana, medena, topla, divna, maštovita i čarobna

Tri medvjeda i gitara

Ludwig Bauer

Morani Dolenc

Đorđe Dukić

Svatko u sebi ima neki dar, samo ga treba znati pronaći.

najopsežniji posao

Ria Trdin

trbuha

plastičnoga kuhinjskoga lijevka

Maja Huber

izazovan zadatak

Vlatko Panić

prikladan i vrlo zgodan dodatak

glumcima

ruke/šape gitaru

Gordan Marijanović

Areta Ćurković

Tena Milić Ljubić

pretiho svira

21. Osječkog ljeta kulture

nestrpljenjem

Tekst: Narcisa Vekić

Foto: Dubravka Petrić

Kada sam te kolovoške subotnje večeri na sceniugledala medvjediće– u viziji– odmah su mi na pamet pali. Možda je neke druge odrasl(ij)e gledatelje asocijacija odvela i u smjeru nekoć omiljenih imčija godina proizvodnje seže u minulo stoljeće, ali jedno je sigurno: najnovija premijera donjogradskoga teatra uvući će se svima pod kožu.Tri su – kako ih iz DKO-a najavljuju: „“ - medvjedića junaci predstave, za koju i tekst i dramatizaciju potpisuje, dok je režija povjerena. Ona je, pak, kako to već ide, odabrala svoju ekipu suradnika koji su u tom kazališnom talioničkom loncu iskovali amalgam svojih talenata. Jer, kako kaže(tata, medvjed Bruno):Okuodradila je već spomenuta Osječanka (tj. rođena Našičanka), pokazavši se dobrim izborom, jer je vizualno skladno zaokružila priču trima elementima - lutke su, uz kostime i scenografiju načinile raster po kojem su glumci lako i fino tkali svoju mustru. Domislila se Ria Trdin detaljima poputkoji glumcima služe i kao spremnici za sitnu rekvizitu, ali i rješenjima koja su tako jednostavna i praktična da mislimo da bismo se i sami toga dosjetili, poputu službi megafona. Scenografija je funkcionalna i mobilna, što ju čini prikladnom za gostovanja, a posebno je dražestan trenutak u kojem se iza te naoko plošne scenografije (stabala, lopoča, grmova, gljiva….) pomaljaju šumski stanovnici (žabe, vjeverice, vukovi, lisice, zečevi).Scenski je pokretglatko nadovezala, ne pričinjajući glumcima napor i smetnje u igri, koja je na momente bila i prilično brza i zahtjevna.Glazba za predstavu, posebice dječju, uvijek je. Da jeodradio sjajan posao uvjerili su se svi koji su bili na premijeri u subotu, 27. kolovoza, ali i na reprizi. Ne samo da je bilauprizorenju, nego je bila i vrlo jasna, čiste i jasne koncepcije i lako (za)pamtljiva.Sve su to prilagođavali onima bez kojih predstave ne bi bilo i na kojima mnogo toga počiva –. Medvjedić koji je dobio uiz naslova,(najmlađi od trojice braće, Bero) ponovno je bio čvrsta baza glumačkoga kvarteta, veseo kada treba, razigran, okretan, glumački siguran i svojim kolegama uvijek pouzdan partner na sceni. Jednako su čvrsto uporište bile i besprijekorna, koja na našu radost djetetu u sebi ne dopušta odrasti i nakon godina i godina na sceni. Uvijek je dorasla zadatku. Iz predstave u predstavu, iz lika u lik sve je bolja. Uveseljava vidjeti da ionako skladan i vrijedan ansambl raste sa svakim novim članom.Imam i jednu malenu zamjerku predstavi, a koja se možda još stigne 'ispraviti' – premda se, zapravo, nema što ispravljati, jer nigdje nisu pogriješili, tek sve može biti još i bolje i da malo nama gledateljima udovolje. Naime, šteta je što Gordan Marijanović. S obzirom na godine njegovoga glazbenoga obrazovanja, ali i aktivno bavljenje glazbom i plesom, uvjerena sam da i ovaj puta vrijedi uživati u njegovoj svirci. Uostalom, upravo je gitara u naslovu priče i predstave, ali ujedno i njezin highlight.Predstava se dogodila u smiraj, posljednjih dana ljeta, ali opet u pravi trenutak da bude sjajan uvod u još jednu sezonu Dječjega kazališta koju smnogi čekaju i vesele joj se. Uvjerena sam da će u ovom naslovu uživati brojni školarci – oni koji su ga već apsolvirali i rado su se prisjetili zabavne priče ili će im to lektirom tek biti, omiljeno štivo ili topla priča za laku noć.Da biste zadovoljili mališane u gledalištu, ne samo da se morate pridržavati nekih smjernica, nego morate ostaviti dobar dojam i morate doprijeti do njihovih srca. Upravo je to (ponovno) pošlo za rukom entuzijastičnoj ekipi Dječjega kazališta.