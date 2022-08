osječka zračna luka

Tekst i foto: Osijek031.com

U vrijeme kada jeizgrađena, industrijska slika bila je. U Osijeku i okolici bilo je 20-ak velikih tvornica te je postojala potreba zau i iz ZL-a.Dugi niz godina priča se o tome kako je potrebno uložiti sredstva i omogućitiza ponovno odvijanje cargo prometa iz osječke zračne luke. No, nedavna ispitivanja tržišta pokazala su da bi to bio – bačen novac, izvještava Osječka televizija . Stoga se od te ideje, barem za sada, odustalo, kaže, direktor ZL Osijek.Kos je podsjetio kako je ZL Osijek svojevremeno bila. Međutim, cargo je, kao i svaki promet, vezan uz, odnosnokoja trpi avio prijevoz. Takvih roba na našem području nema mnogo, pa proizvođači roba koje trpe avio prijevoz imaju svoje vlastite distributivne kanale kroz kontejnerski ili kamionski prijevoz i jako malo koriste avio prijevoz.Drugim riječima, interes za cargo prijevoz na ovom području jako je, a da bi vlasnici zračne luke (Ministarstvo prometa i veza, prije svih) uložili u njega mora postojati komercijalna opravdanost.Tosamo osječke zračne luke jer, dodaje Kos, cijela jugoistočna Europa ima malo proizvođača roba za avio prijevoz tako da nema zračne luke koja može poslovati isključivo na cargo prometu.Kos je dodao kako su oni zainteresirani i otvoreni zau ZL ne samo za cargo promet već i za održavanja i servisiranja zrakoplova za što postoji velik interes na tržištu. Osim toga, ulaskom u "Schengen" promijenit će se dio pravila poslovanja, čemu se valja prilagoditi, a to uključuje i pitanje zgrade zračne luke koja i inače vapi za obnovom.Dakle, velike su investicije potrebne u osječku zračnu luku, no to neće biti investicije vezane uz cargo promet.