Tekst: Osijek031.com

Foto: OBZ.hr

u Osijeku privodi se kraju izgradnja, izvještava Osječka televizija Vrijednost aktualne faze izgradnje veća je odod čega je, a preostalihOBŽ je osigurala iz vlastitih sredstava.Radovi na RDC-u praktički su. Fizički radovi privedeni su kraju, preostalo je još ispitati cijeli sustav po svim parametrima građenja.Strateška je ovo investicija, a projekt je od iznimnog značaja za proizvođače voća i povrća s područja ove, no i iz drugih županija. Primjenomu Regionalnom distribucijskom centru cijeli sustav će podićisvim korisnicima RDC-a te će im se omogućiti najbolja cijena na tržištu. S druge strane, potrošačima će se ponuditi siguran i kvalitetan proizvod za koji se zna odakle dolazi i u kojim je uvjetima čuvan.Objekt se sastoji od. Ukupni rashladni kapacitet hladnjače je 2.910 tona raspoređenih u 23 rashladne komore, a podijeljena je u dva dijela - dio koji se odnosi na ekološku proizvodnju i dio koji se odnosi na konvencionalnu proizvodnju. Riječ je o jednoj pregradi koja se po potrebi može maknuti i cijeli objekt može biti ekološki ili konvencionalni.Rashladne komore funkcioniraju po principu ULO-a –- gdje se iz kompletne komore uklanja kisik kako bi se spriječila fermentacija i dodaju se određeni plinovi kako bi se omogućilo daljnje održavanje plodova i proizvoda uz obavezno ovlaživanje. U takvim uvjetima, proizvodi mogu biti u komori i do dvije godine.RDC sadrži, a svaki od boksova je čipiran i omogućuje praćenje voća i povrća od polja do stola.U tijeku je i osnivanje proizvođačke organizacije, kako bi voćari i povrtlari imali što bolju pregovaračku poziciju na tržištu te time osigurali i veću profitabilnost svoje proizvodnje.Službeno otvaranje Regionalnog distribucijskog centra planirano je za