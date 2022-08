Državnog zavoda za statistiku

Tekst: Osijek031.com

Foto: Pexels.com/Ilustracija

Prvi neslužbeni podacis početka ove godine o prirodnom kretanju stanovništva u 2021. govorili su da je situacija, a potvrda je sada došla i u službenim brojkama, piše Jutarnji list Naime, premda je lani rođenonegoli godinu prije, činjenica da je umrlonego 2020. Podaci govore da je lani umrlo, a godinu prije. Samo u dvije pandemijske godine broj umrlih u odnosu na 2019.je za više od deset tisuća. Drugim riječima, u 2021. bilo jenego rođenih ().Da je riječ o katastrofi, potvrđuje podatak da je 2012. u Hrvatskoj rođeno, a prošle godine samo. Lani je stopa prirodnog prirasta bila negativna i iznosila je minus 6,7, a negativan je i vitalni indeks (živorođeni na 100 umrlih) koji iznosi 58,2. Zabrinjavajuće je što je u svim županijama prirodni prirast bioi to najviše u, minus 2932, a vitalni indeks 73,3. Pozitivan prirodni prirast imalo je samo 25 gradova i općina, a negativan njih čak 530.U Hrvatskoj su lani sklopljenaili 4,7 na 1000 stanovnika, ali razveden je gotovo, točnije njih 5100, odnosno na 1000 sklopljenih brakova razvedeno je njih 280. No da natalitet nije uvijek povezan s brakom, govore podaci prema kojima je iz godine u godinu sve više djece rođene izvan braka, a u prošloj godini bilo ih je 30 posto.U svim tim demografskim podacima za 2021. najviše zabrinjava, čemu je najveći krivac korona koja je najviše života uzela u dobnoj skupini između 60 i 79 godina., demograf s, tvrdi kako je prošlogodišnji broj umrlih u Hrvatskoj bio, posebno imajući u vidu da su sve dostupne prognoze broja umrlih napravljene prije pandemije (Eurostat i UN) prognozirale okoza 2020. i 2021. Ni u jednoj varijanti nije prognozirano da će u prošle dvije godine umrijetiod petogodišnjeg prosjeka, što jasno pokazuje da to nije zbog stare dobne strukture jer je populacija bila jednako stara i u godinama prije pandemije.“, naglašava dr. Čipin.Postoje li izgledi da se ovabitnije promijeni, teško je prognozirati. Naime, obzirom na manji broj novorođenih u posljednjih desetak godina, bit će u budućnosti i manje mladih u fertilnoj dobi, što bi, pak, moglo značiti i manje djece u idućih deset ili 15 godina. Ne možemo se osloniti niti na migracije, jer podaci pokazuju da su oni koji dolaze u Hrvatsku čak 80 posto muškarci koji ovdje ne zasnivaju obitelj, već isključivo dolaze raditi i tako pomagati obitelj negdje drugdje.Ipak, broj umrlih u 2022. trebao bi biti niži nego u 2021. „“, optimističan je dr. Čipin.