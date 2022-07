1. kolovoza

Zakonom se povećava i najviši (maksimalni) iznos naknade plaće koja se isplaćuje za vrijeme korištenja prava na roditeljski dopust za zaposlene i samozaposlene roditelje, za prvih šest mjeseci ako to pravo koristi jedan roditelj ili prvih osam mjeseci ako koriste oba roditelja, i to tako da naknada plaće iznosi 100% osnovice za naknadu plaće utvrđene prema propisima o obveznom zdravstvenom osiguranju, ali ne može iznositi više od 225,5% proračunske osnovice odnosno 7.500,13 kuna (umjesto ranijih 170% proračunske osnovice odnosno 5.654,20 kuna ).



Nadalje, povećana je naknada plaće tijekom korištenja prava na roditeljski dopust u polovici punog radnog vremena na 110% proračunske osnovice odnosno 3.658,60 kuna (umjesto ranijih 70% proračunske osnovice odnosno 2.328,20 kuna ). Navedeno povećanje odnosi se na roditeljski dopust koji se koristi kao pravo na rad s polovicom punog radnog vremena u dvostrukom trajanju neiskorištenog roditeljskog dopusta i to za prvo i drugo rođeno dijete te za korištenje prava na dopust za blizance, treće ili svako sljedeće dijete.

91 milijun kuna

273 milijuna kuna

ove godine na snagu stupa izmijenjeni, odnosno od 1. kolovoza uvodi se novo pravo - oza zaposlene i samozaposlene roditelje.Očevi imaju pravo iskoristiti dopust odza jedno dijete, odnosnou slučaju rođenja blizanaca, trojki ili istovremenog rođenja više djece. Pravo se može koristiti najkasnije do navršenihdjetetova života.? Za vrijeme korištenja ovog prava, naknada plaće predviđa se u punom iznosu osnovice za naknadu plaće (100% od osnovice za naknadu plaće prema propisima o obveznom zdravstvenom osiguranju).- navodi Središnji državni ured za demografiju i mlade.Financijska sredstva potrebna za provedbu Zakona u ovoj godini iznose gotovo, a za iduće godinena godišnjoj razini.