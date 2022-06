jedemo

Foto: Pixabay.com/Ilustracija

[Sponzorirani članak]

Često čujemo da smo ono što, ali koliko nas zapravo hrana “” ili “”? Sve što radimo motivirano je time da se. Ali koliku ulogu zapravo hrana ima u tome? Logično je da ono što unosimo u sebe imana to kako se osjećamo. Kao što automobili trebajuda bi vozili, tako i našem motoru trebada bi bio u pogonu. Uzroke svog (ne) raspoloženja velikim dijelom možemo tražiti u hrani.Glavni hormon zadužen za sreću je. Prva asocijacija na to što konzumirati da bi se osjećali bolje je. Mozak nam je istreniran da kad razmišljamo kako podignuti raspoloženje, prvo “skočimo” na čokoladu. Ali nasuprot uvriježenom mišljenju, nije samo čokolada ta koja nas činiAko već birate čokoladu, bolji izbor je: sadrži triptofan, manje popularan od serotonina, ali spoj koji se u tijelu pretvara u hormon sreće, te teobromin, hormone zadužen za opskrbu energijom. Tamnu čokoladu možete jesti bez grižnje savjesti, samo pazite da imaMožda nismo razmišljali o tome, ali pokušajtei što više konzumirati neke od sljedećih namirnica, te promatrati koliko ćete se osjećati bolje.Možda niste znali da kivi skriva u sebi. Ne samo da potiče, već i. Idealan za studente jer. Sadrži nezanemarivu količinuCrtićempokušalo se motivirati djecu da jedu, i to s razlogom. Kao i svako zelenilo, bogat je, koje daje. Bogat je izvor vitamina B6 i folne kiseline, koji direktno poboljšavaju sposobnost mozga da proizvede hormon sreće.Što se tiče mesa, prvi izbor je. Puretina sadrži veliku količinu. Ove tvari su zaslužne za dobro raspoloženje, a pureće meso u tolikoj mjeri je posno da sadrži samo, a na 100 grama 107 kalorija.Ne znate čime biste začinili tjesteninu? Ako se želite osjećati bolje, dobar izbor je, koji sadrži. Njegovo eterično ulje “podiže” emocije i pojačava volju za životom. Pinjoli su odličan izvor tiamina (B1), a sir parmezan pruža riboflavin (B2). Za pripremu laganog ručka idealan je sa smeđom rižom.Nezaobilazne banane sadrže alkaloid koji pomaže pri podizanju raspoloženja. Banane su također bogate ikoji otklanja tjeskobu i stres. Također sadrže i aminokiselinu koja se zove triptofan. Nju mozak pretvara u hormon sreće - serotonin.Kao što je već svima poznato,imaju visoki udio kalcija, minerala koji pomaže kod promjena raspoloženja te anksioznosti. Također, sadrže i vitamine skupine B. Ako želite zdraviju verziju mlijeka, možete uzeti ono od zobi, riže, badema…Kruh je vjerojatno. Kriška kruha dnevno povećava razinu hormona sreće.ne proizvodi toliko serotonina kao, ali omogućava dugotrajniju energiju. Znači da ćete konzumacijom integralnog kruha izbjeći nagli pad energije koji se javlja ako jedete bijeli kruh.Istraživanja pokazuju dapojačava pozitivne osjećaje kao što su p. S druge strane, smanjuje negativne poput anksioznosti, nadraženosti i iritacije. Veliki utjecaj s obzirom da je tako jednostavan začin!bogat je proteinima koji pružaju. Uz to, tofu sadrži i, aminokiselinu koja je zaslužna za pojačano lučenje moždanih kemikalija dopamina i norepinefrina te hormona štitnjače, sve što rezultira poboljšanju raspoloženja.Umjesto da izbjegavate sve masti, važno je. Ribe koje su bogate supospješuju raspoloženje i koncentraciju. Niske razine omega-3 masnih kiselina pokazale su povezanost s pojavom osjećaja depresije, a isto tako i s poremećajima raspoloženja.Također, riblje uljeod depresije. S ribom, koja se još naziva hrana za mozak, nećete pogriješiti. Znači, više ribe – bolje raspoloženje! Zato navalite na srdele, skuše, itd.Sve navedene namirnice smo pronašli u Tommy katalogu na popustu, a svakako ih možete pronaći i u raznim trgovinama.