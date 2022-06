od ponedjeljka do petka

Prognoza: Umjereno do pretežno oblačno, povremeno s kišom, ponegdje obilnijom. Jutarnja temperatura do 17°C, a dnevna do 22°C. Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi: Osijek od 8:00 do 10:00 sati - Bosutska 2-18 par, 22, 22/a, 22/b, 24/a, 26-28 par, 28/a, 30-32 par, 32/a, 34-42 par, 42/a, 3-5 nep, 11-0 nep, Bosutsko naselje 2-14 par, 1-13 nep, Drinska 1, Koranska 1, 1/a, 1/b, 3-7 nep, 7/a, 9/a, 13-25 nep, Neretvanska 2, 8, 1-11 nep, 11/a, 13-39nep, Vinkovačka cesta 54, 54/a, 56-64 par, 64/a, 66/a, 66/b, 66/c, 66/d, 66/e, 45, 49-53 nep od 8:00 do 15:00 sati - Zapadno predgrađe 18F-18L od 10:30 do 12:30 sati - Fruškogorska 26/b, 26/c, 26/d, 26/e, 26/f, 28/a, 28/b, 28/c, 28/e, 28/f, 28/g, 30-40 par, 40/a, 42-46 par, 46/a, 46/b, 46/c, 46/d, 46/e, 48-52 par, 52/a, 52/b, 54-56 par, 7, 21, 21/a, 23-25 nep, 29-33 nep, 33/a, 35-51 nep, Kozjačka ulica 151-169nep, Maceljska ulica 4-6 par, 12-14 par, 14/a, 16-22 par, Marjanska ulica 2, 2/a, 4/a, 6/a, 8/a, 10/a, 12/a, 14/a, 16/a, 18/a, 18/b, 20/a, 22-40 par, 40/a, 1, 1/a, 3/a, 5/a, 7/a, 9/a, 11/a, 13/a, 13/b, 15/a, 17/a, 19/a, 21/a, 23-39 nep, Mlinska 94-172par,69, 97-111 nep, 115-133 nep, 137-149 nep, 153-155 nep, 159-173 nep, 177-179 nep, Ulica Ivanščice 2-14 par, 1, 1/a, 3-23 nep, Ulica Vidove gore 2-8 par, 12, 12/a, 14-22 par, 3, 7-19 nep, Vlašička 38-44 par, 48, 52-56 par, 37-53 nep od 13:00 do 15:00 sati - Matije Gupca 84-86 par, 86/a, 86/b, 86/c, 88-90 par, 94-106 par, 59, 59/b, riječka ulica 21, Ulica Marijana Lanosovića 2-10 par, 1, 5-15 nep, 15/a, 17-23 nep, 29-35 nep, 35/a, 37/a, 39-47 nep, 47/a, 49-57 nep, Vukovarska cesta 234, 238-250 par, 254-260par, 260/a, 262-266 par, 270-288 par, 288/a, 290-300 par, 304, 139, 139/a, 141-149 nep, 149/a, 151-157 nep, 161-163 nep, 163/a, 165/a, 167-169 nep, 169/a, 171-173 nep, 173/a, 173/b, 175-179 nep, 179/a, 181-187 nep, 187/a, 189, zeleno polje 2, 4/a,6/a,6/b, 1-7 nep, 7/a, 7/b Dalj od 10:00 do 13:00 sati - Bana J. Jelačića 12-48 par, 52-56 par, 58/a, 58/b, 60, 64-68 par, 41, Daria Dujmovića 2, Petra Kovčalije Pere 1 Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.