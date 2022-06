Davor Filipović

Ministar gospodarstva i održivog razvoja, gostovao je u emisiji Hrvatskog radija "" gdje je, između ostalog, istaknuo da je Vlada donijela brojne odluke kako bi olakšala situaciju građanima i gospodarstvu, a uslijed velikog rasta cijene energeneta te velikog inflatornog pritiska, izvještava HRT Pojašnjavajući odluke koje je Vlada donijela, a koje su od ponoći stupile na snagu, ministar je rekao kako su u ponedjeljak donijeli odluke o. Ujedno je produljeno razdoblje u kojem računaju cijene, a ta je uredba na snazi idućih 30 dana.Nove mjere bi trebale stabilizirati, no postavlja se pitanje što se može očekivati u tjednima koji su pred nama. „“, rekao je Filipović.Govoreći o manevarskom prostoru Vlade, postoji prostor vezano uz trošarine. Kada je benzin u pitanju, to jepo litri, a kada je riječ o dizelu, onda je tu prostor nešto manji, okoNa pitanje prijeti li možda, ministar odgovara: „“.Ministar se osvrnuo i na pitanje. „“, ističe, dodajući da cijela situacija stavlja Hrvatsku kao ozbiljnog igrača na novoj energetskoj karti Europe.Što se tičeiz Rusije, Hrvatska već sada uvozi iz drugih izvora tako da preko Janafa kod nas ne dolazi ruska nafta. „“.Čeka se io ulasku Hrvatske u eurozonu. Na pitanje koliko će nam to pomoći, Filipović odgovara: „“, tvrdi Filipović dodajući da su troškovi uvođenja eura manji od koristi koje će gospodarstvo imati.